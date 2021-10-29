萬聖節咖啡優惠！星巴克明起第二杯半價　想賺「買一送一」去這3家

▲萬聖節咖啡優惠要來了，準備好喝杯暖暖心了嗎？（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

本週末萬聖節就要來臨了！準備好去哪裡派對了嗎？只要好好遵守防疫規定，跟朋友喝杯咖啡聚聚也很不錯，星巴克連續2天祭出第二杯半價優惠，幾乎囊括飲品全品項，還有3間咖啡連鎖店也在萬聖節享有買一送一優惠，而cama cafe則針對特定品項現折10元，來杯咖啡暖暖心怎樣都能賺！

星巴克明起10／30與10／31限定2天，推出「萬聖Black Party 第二杯半價」優惠，活動期間消費者到店購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，需當場一次領取，請注意此優惠不適用通路包括車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點。

丹堤咖啡則在萬聖節當天10／31，推出買一送一優惠，活動當日至全台門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上飲品買一送一；伯朗咖啡則在10／31部分門市，也推出好友日回饋，包括宜蘭與家福中壢店，都有以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯的促銷，飲品不限品項，贈送品以低價者計。

▲丹堤咖啡憑出示優惠圖片買一送一。（圖／業者提供）

85度C則有消費滿額「振興加碼買一送一」的促銷，在門市消費滿588元，就可獲得大杯咖啡買一送一券1張，兌換日期長達30天，請注意須至原購買店家兌換，且不適用於外送服務。cama cafe近期針對較喜歡輕盈與重乳香的消費者，推出「微韻輕拿鐵」與「贅沢厚乳拿鐵」2款新飲品，在11／9前推出新品特價，微韻輕拿鐵售價65元起；贅沢厚乳拿鐵售價75元起，點選此兩款咖啡均可現折10元。