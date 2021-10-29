丹麥22歲王子被封「皇室版甜茶」　希臘雕像臉成時尚圈男模

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近期科幻電影《沙丘DUNE》在全球大受歡迎，主演男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Hal Chalamet）更是紅遍各國，近日就有網友們發現，來自丹麥皇室的王子尼可拉（Nikolai William Alexander Frederik）意外撞臉「甜茶」，宛如希臘雕像般的五官輪廓，還擁有高挑精壯的身材，甚至還有「時尚圈男模」的超狂身份，女孩們必須認識。

▲上圖為王子尼可拉，下圖為男星「甜茶」。（圖／翻攝自IG）



丹麥王子尼可拉今年僅22歲，為丹麥女王的長孫，母親擁有1／4的中國血統，尼可拉的一張立體清秀的五官、白皙肌膚與纖瘦身材，搭配上一頭唯美捲髮，被網友們發現與當紅男星「甜茶」有幾分神似，尤其是那陰柔憂鬱的氣質頗為相像，撞臉明星的他因此被封為「皇室版甜茶」或是「王子版甜茶」。

▲丹麥王子尼可拉精緻的五官非常帥氣，配上捲髮的確與「甜茶」有幾分神似。（圖／翻攝自IG@princenikolai.fp）



雖然身為皇室成員，但是尼古拉對於王位繼承等家事一點都不在意，反倒是在18歲時就決定往時尚圈發展，加入模特兒經紀公司開始賺錢，擁有高級顏值與183公分的高挑身材，讓他意外發展順遂，名符其實的貴族氣息使他頗被重用，還曾經當過DIOR的開場模特，獲得設計師Kim Jones的青睞。

▲就算把頭髮全梳到腦後，顏值依然撐住一切。（圖／翻攝自IG@princenikolai.fp）



年輕時叛逆離家闖夢，不過尼可拉還是非常的愛家，與弟弟費利克斯王子感情特別好，還是個十足的妹控，很疼愛同父異母的妹妹雅典娜小公主。且現在的尼古拉，已靠著自己的能力買下一間房，擔任男模之外，他也繼續就讀哥本哈根商學院，不管是外貌還是內涵都滿分，相當年輕有為，也難怪如此圈粉。

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