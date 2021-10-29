黛安娜王妃最愛的卡地亞金錶曝光　梅根馬可戴著念繪本

▲梅根馬可戴著傳承自黛安娜王妃的卡地亞錶，在Brightly Storytime頻道上念她的繪本《The Bench》。（圖／翻攝Brightly Storytime YouTube）



記者陳雅韻／台北報導

英國哈利王子與老婆梅根馬可（Meghan Markle）移居美國後，一舉一動都備受矚目，近日梅根馬可再度成為媒體焦點，她為提升兒童閱讀興趣的說故事平台Brightly Storytime在YouTube上錄製影片，朗讀她以哈利王子與兒子亞契為靈感創作的繪本《長凳》（The Bench），她穿輕鬆的藍襯衫搭牛仔褲入鏡，但手腕上的卡地亞（Cartier）金錶引起討論，因為傳承自她未曾謀面的婆婆黛安娜王妃。

▲哈利王子與梅根馬可相當恩愛。（圖／美聯社）



據悉黛安娜王妃生前擁有兩只卡地亞經典的Tank坦克錶，當中在90年代最常佩戴的錶款為Tank Française黃K金鍊帶錶，品牌大膽將弧形錶殼置於履帶式手鐲中央，流暢線條展露俐落風格，是她除了晚禮服造型之外，出席公開場合或休閒時光的最佳配件。

▲黛安娜王妃於90年代經常佩戴卡地亞法國坦克金錶。（圖／CFP）

黛安娜王妃過世後，長子威廉王子繼承此款卡地亞錶，根據媒體推測，他大約在2009年將此錶轉贈給弟弟哈利王子，近期則出現在梅根馬可的手腕上，外界認為她想藉此傳達與黛安娜王妃與英國王室的連結感，她同時搭配哈利王子送她的卡地亞LOVE手環，時時刻刻都能曬恩愛。

▲卡地亞Tank Française黃K金中型款石英機芯腕錶，720,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

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