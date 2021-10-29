fb ig video ETtoday search mobile

黛安娜王妃最愛的卡地亞金錶曝光　梅根馬可戴著念繪本

>

▲▼ 梅根馬可 。（圖／翻攝YouTube）

▲梅根馬可戴著傳承自黛安娜王妃的卡地亞錶，在Brightly Storytime頻道上念她的繪本《The Bench》。（圖／翻攝Brightly Storytime YouTube）

記者陳雅韻／台北報導

英國哈利王子與老婆梅根馬可（Meghan Markle）移居美國後，一舉一動都備受矚目，近日梅根馬可再度成為媒體焦點，她為提升兒童閱讀興趣的說故事平台Brightly Storytime在YouTube上錄製影片，朗讀她以哈利王子與兒子亞契為靈感創作的繪本《長凳》（The Bench），她穿輕鬆的藍襯衫搭牛仔褲入鏡，但手腕上的卡地亞（Cartier）金錶引起討論，因為傳承自她未曾謀面的婆婆黛安娜王妃。

▲▼梅根馬可 。（圖／達志影像/美聯社）

▲哈利王子與梅根馬可相當恩愛。（圖／美聯社）

據悉黛安娜王妃生前擁有兩只卡地亞經典的Tank坦克錶，當中在90年代最常佩戴的錶款為Tank Française黃K金鍊帶錶，品牌大膽將弧形錶殼置於履帶式手鐲中央，流暢線條展露俐落風格，是她除了晚禮服造型之外，出席公開場合或休閒時光的最佳配件。

▲▼ 黛安娜王妃 。（圖／CFP）

▲黛安娜王妃於90年代經常佩戴卡地亞法國坦克金錶。（圖／CFP）

黛安娜王妃過世後，長子威廉王子繼承此款卡地亞錶，根據媒體推測，他大約在2009年將此錶轉贈給弟弟哈利王子，近期則出現在梅根馬可的手腕上，外界認為她想藉此傳達與黛安娜王妃與英國王室的連結感，她同時搭配哈利王子送她的卡地亞LOVE手環，時時刻刻都能曬恩愛。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Tank Française黃K金中型款石英機芯腕錶，720,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

►凱特王子妃塞進10年前禮服不費力　希臘女神裝美翻

►凱特王子妃拉下洋裝拉鍊秒變外套　高明舊衣重穿巧搭卡地亞錶

 

關鍵字：

黛安娜王妃, 梅根馬可, 哈利王子, 威廉王子, 卡地亞, Cartier

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

蕭亞軒躺沙發敷臉洩天后身價　170萬鑽石項鍊戴牢牢

蕭亞軒躺沙發敷臉洩天后身價　170萬鑽石項鍊戴牢牢

百億富婆曬3000萬衣櫃一角　秋季愛用的百萬愛馬仕包、名鞋爆滿

百億富婆曬3000萬衣櫃一角　秋季愛用的百萬愛馬仕包、名鞋爆滿

「暮光女」香奈兒露肚裝上身　馬甲線炸裂吸睛

「暮光女」香奈兒露肚裝上身　馬甲線炸裂吸睛

沛納海霸氣冒險家錶超輕盈　限量500只開搶 以珠寶明示愛情四階段　海瑞溫斯頓愛心大噴發 香港前女首富露一角愛馬仕入門包　又是超難買的限量款 G-SHOCK化身虛擬戰士　錶帶神秘數字引入科幻世界 小賈斯汀辣妻「床照」曝光　收起性感改炫珠寶 浪琴表聯手五星飯店絕美下午茶曝光　星星、月亮甜鹹點誘姊妹淘 王陽明買名錶不敢瞞蔡詩芸　「老婆越來越懂了」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面