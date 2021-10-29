性感歌姬「全身透視裝」辣出天際！　S曲線下內衣褲看光沒在怕

▲杜娃黎波（Dua Lipa） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）私下穿著時常掀起熱議，近期她在擁有超過7千萬粉絲的IG發出美照，以一身超狂全透視裝大秀傲人曲線，幾乎是一覽無遺突破過往尺度，搭配鮮艷藍色流線於側身，吸引眾人矚目。

▲杜娃黎波身穿時尚鬼才Jean Paul Gaultier 同名品牌服飾，透視裝辣曬性感曲線。（圖／翻攝自IG）

年僅26歲的杜娃黎波過去曾是模特兒，以精湛歌唱實力與前衛風格走紅，私服造型時常引領時尚。近期她身穿時尚鬼才Jean Paul Gaultier 同名品牌服飾現身街頭，其實衣著本身就已經遊走尺度邊緣，以「全透視」的強烈視覺效果，搭配上側身藍色流線設計，俐落又乾脆，在杜娃黎波演繹下，S曲線身材一覽無遺，她索性僅穿著黑色內衣褲遮住重點部位，幾乎是凡人無法消化的造型。

▲杜娃黎波演繹倫敦品牌Charlotte Knowles胸前鏤空裝。（圖／翻攝自IG）

先前杜娃黎波還曾以一套倫敦品牌Charlotte Knowles胸前鏤空裝出鏡，品牌以旗下印花機能服飾走紅，相當符合她一貫辣翻天的特質，在緊身衣中注入了不規則印花設計，豐富整體復古氣息，中央的綁帶挖空對杜娃黎波而言也是小菜一碟，將美胸與白皙肌膚呈現，很有獨特美感。