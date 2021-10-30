男生初秋來穿「學院風」！樂福鞋、卡其褲打造貴族氣質

文／Dappei

「學院風」顧名思義由校園所延伸出的一種穿搭風格，而這些學校多為所謂的頂尖或者貴族學校，因此學院風的造型也被認為是上流社會的一種穿著打扮。而其中又以 Preppy 跟 Ivy style 最廣為人知，至於兩種風格的細節差異和穿搭解析就讓 Dappei 來告訴你！

Ivy style

起源自 1950 年代的美國東北 8 大頂尖學校組成的 Ivy League ，主要經典的單品有 penny loafer 、卡其褲、休閒西裝、大學 T 等，整體風格偏沈穩。搭配上可遵循基本的原則，利用襯衫配西裝搭上卡其褲與樂福鞋，打造一套經典的 Ivy style！

（ 圖片來源：1 2 ）

Preppy style

時間來到了 7 、80 年代，隨著帆船、網球類的運動興起，服裝風格上也因應這樣的浪潮而有了變化，像是帆布鞋、格紋襯衫這樣的休閒感單品成了當時的代表！跟 Ivy style 相比，Preppy 更著重於運動的部分，因此在搭配上可選擇稍微鬆身的西裝外套搭上錐形版的卡其褲與一雙休閒帆布鞋，或是搭上運動機能感的單品，讓整體造型擁有更多的休閒風格！

（ 圖片來源：1 2 ）

混搭風格

隨著時間的流逝，穿著單一風格造型的設計越來越少，取而代之的是不同 style 的混搭，不論是休閒的格紋襯衫搭上偏正式的卡其褲與樂福鞋；抑或是將充滿濃濃學生氣息的 V 領毛衣與硬挺的夾克做搭配，都能演繹出屬於各自的風味！

（ 圖片來源：1 2 ）

除了上述的風格造型以外，其實只要透過隨手可得的毛衣或針織衫，裡頭搭上一件花色豐富的襯衫，就能簡單做出學院風的造型。透過顏色間的相互調節，以及掌握花紋間的搭配，就能讓看似簡單的造型增添更多的迷人細節！

（ 圖片來源 ）

Dappei結語

經過多年的時間，學院風儼然成為服飾文化中不可或缺的一環，同時也不再是所謂上流社會的象徵，而是人人都能穿著的日常搭配。在這個穿搭百花爭鳴的時代裡，學院風依然秉持著經典的風格，不會被時間的洪流所淘汰。

文字編輯：Iven

皮鞋不是只能搭正裝！男生「樂福鞋」穿搭全攻略，微熟大人感、美式休閒 ⋯ 4 種風格範本一次看！



男生「卡其褲」穿搭配色教學，搭配不同顏色，就算簡約穿搭也能穿出與眾不同的感覺！



Dappei

https://dappei.com/