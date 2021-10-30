fb ig video ETtoday search mobile

男生初秋來穿「學院風」！樂福鞋、卡其褲打造貴族氣質

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲學院風穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

「學院風」顧名思義由校園所延伸出的一種穿搭風格，而這些學校多為所謂的頂尖或者貴族學校，因此學院風的造型也被認為是上流社會的一種穿著打扮。而其中又以 Preppy 跟 Ivy style 最廣為人知，至於兩種風格的細節差異和穿搭解析就讓 Dappei 來告訴你！

Ivy style

起源自 1950 年代的美國東北 8 大頂尖學校組成的 Ivy League ，主要經典的單品有 penny loafer 、卡其褲、休閒西裝、大學 T 等，整體風格偏沈穩。搭配上可遵循基本的原則，利用襯衫配西裝搭上卡其褲與樂福鞋，打造一套經典的 Ivy style！

▲學院風穿搭。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1 2

Preppy style

時間來到了 7 、80 年代，隨著帆船、網球類的運動興起，服裝風格上也因應這樣的浪潮而有了變化，像是帆布鞋、格紋襯衫這樣的休閒感單品成了當時的代表！跟 Ivy style 相比，Preppy 更著重於運動的部分，因此在搭配上可選擇稍微鬆身的西裝外套搭上錐形版的卡其褲與一雙休閒帆布鞋，或是搭上運動機能感的單品，讓整體造型擁有更多的休閒風格！

▲學院風穿搭。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1 2

混搭風格

隨著時間的流逝，穿著單一風格造型的設計越來越少，取而代之的是不同 style 的混搭，不論是休閒的格紋襯衫搭上偏正式的卡其褲與樂福鞋；抑或是將充滿濃濃學生氣息的 V 領毛衣與硬挺的夾克做搭配，都能演繹出屬於各自的風味！

▲學院風穿搭。（圖／dappei提供）

▲學院風穿搭。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1 2

除了上述的風格造型以外，其實只要透過隨手可得的毛衣或針織衫，裡頭搭上一件花色豐富的襯衫，就能簡單做出學院風的造型。透過顏色間的相互調節，以及掌握花紋間的搭配，就能讓看似簡單的造型增添更多的迷人細節！

▲學院風穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei結語

經過多年的時間，學院風儼然成為服飾文化中不可或缺的一環，同時也不再是所謂上流社會的象徵，而是人人都能穿著的日常搭配。在這個穿搭百花爭鳴的時代裡，學院風依然秉持著經典的風格，不會被時間的洪流所淘汰。

文字編輯：Iven

皮鞋不是只能搭正裝！男生「樂福鞋」穿搭全攻略，微熟大人感、美式休閒 ⋯ 4 種風格範本一次看！

男生「卡其褲」穿搭配色教學，搭配不同顏色，就算簡約穿搭也能穿出與眾不同的感覺！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 學院風

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

萬聖節咖啡優惠！星巴克明起第二杯半價　想賺「買一送一」去這3家

萬聖節咖啡優惠！星巴克明起第二杯半價　想賺「買一送一」去這3家

飛利浦「小方塊氣炸鍋」6990元→4990元！減油90%、想瘦必備

飛利浦「小方塊氣炸鍋」6990元→4990元！減油90%、想瘦必備

美女網紅炫百萬勞力士滿天星鑽錶　忘了名錶代言在身

美女網紅炫百萬勞力士滿天星鑽錶　忘了名錶代言在身

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人 營養師教「吃大餐不發胖」飲食法！5招調整小技巧：當日飯量減半 9款「無印風」質感收納籃通通百元有找　一次買齊雜物秒歸位 好夢幻！Jo Malone、SABON聖誕倒數月曆開賣，明星單品一次收 宋慧喬、申敏兒都剪「S型瀏海」！搭配外翻、波浪捲輕鬆修飾稜角臉 丹麥22歲王子被封「皇室版甜茶」　希臘雕像臉成時尚圈男模 周迅綠圍巾＋紫襪子飄土味！「大嬸裝」意外獲網狂讚：真正的大咖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面