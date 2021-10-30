UNIQLO 2021「+J 聯名」好燒！內行人用針織、配件搭出高訂的質感

文／Dappei

UNIQLO 在 2009 年時，首次與傳奇設計大師 Jil Sander 推出 +J 聯名系列，不僅代表了品牌首次與高級時尚的連結也造成話題風潮，今年秋冬又帶來二次聯名大驚喜，將於 11/11（四）盛大上市，全系列以「感性與力量之美」為主題，推出近 30 款單品於全台販售，最低 990 元起輕鬆入手，無論網路商店或實體店舖都有限量紀念紙箱與紙袋包裝，身為 +J 鐵粉千萬不要錯過！

設計師 Jil Sander 表示，這次將著重於獨特輪廓、感性氛圍與奢華剪裁，展現為所有人而生的精緻設計。本季特別打造 New Oversize 設計，強調輪廓的同時保有修身細節，並以多變化的方式詮釋秋冬經典單品。

時尚厚 T X 高訂感襯衫 X 奢華羽絨，穿搭立即時髦

今年春夏一開賣立刻斷貨的時尚厚 T 系列秋冬全新進化，「+J DRY 休閒半開襟連帽上衣」連帽部分採用精緻尼龍拼接，搭配 DRY 快乾機能材質，無論室內室外穿時尚有型；「女裝 +J DRY 短版休閒上衣」採短版俐落剪裁，打造都會俐落風格；「女裝 +J DRY 休閒連帽外套」採 A 字優雅剪裁，搭配前短後長細節設計，拉鍊方便穿脫設計適合變化多端的天氣。

+J 系列殿堂級單品就是襯衫，彷彿高級訂製服的立體剪裁與精緻細節打造都會男女必備襯衫，「+J 羊毛混紡寬版襯衫式外套」特殊同邊雙口袋設計，不僅能當襯衫穿，羊毛材質也能當作冬日保暖型格外套；「女裝 +J SUPIMA COTTON 襯衫式外套」不但有設計師招牌的立領設計與拼接下襬、特殊傘狀下襬更顯優雅；「+J SUPIMA COTTON 寬版立領襯衫」熱銷經典版型再度回歸，全新外顯鈕釦設計與微落肩設計更加時尚。

冬日不可或缺的羽絨在設計師的詮釋下更加奢華，「女裝 +J 蓬鬆羽絨外套」微 A 字型剪裁保暖又舒適，撞色拉鍊細節展現精緻度；「+J 羽絨寬版連帽外套」帽子與肩膀部分採用異材質拼接更時尚，貼心可拆卸帽子設計輕鬆變化造型；「+J Hybrid 羽絨寬版 MA-1 飛行外套」光澤感設計搭配軍裝風格口袋拉鍊細節，冬季只要這一件立即氣場全開。

頂級大衣 X 高級針織 X 質感配件，大師級限量單品鐵粉必收

大衣是 +J 系列最具珍藏性的單品，極簡設計永不過時。「+J 喀什米爾混紡連帽外套」經典款牛角釦搭配上寬版連帽設計展現沉穩風格；「女裝 +J 喀什米爾混紡無領大衣」採用頂級喀什米爾混紡材質，精緻無領設計搭配俐落腰帶設計能展現多樣穿搭；「女裝 +J 喀什米爾混紡長大衣」落肩剪裁與大腰帶鈕釦設計，簡單搭配即能展現女力氣勢。

冬季都會男女衣櫥最不可或缺的就是針織單品，「+J 喀什米爾混紡連帽外套」雙向拉鍊多變穿搭，拉鍊與口袋異材質更能展現自我風格；「女裝 +J 特級小羊毛編織中高領毛衣」側邊領口特殊 V 型挖空設計，正面與背面不同編織方式展現感性與力量之美；「特級小羊毛 V 領開襟外套」單邊雙口袋設計與柔軟小羊毛，展現都會暖男質感。

本季 +J 更首度推出包款系列「+J 皮革肩背包」荔枝紋路皮革設計方便照顧，硬挺水桶包型無論上班或休閒皆可搭配，低調 +J LOGO 細節更顯質感，不到五千元的價格即可擁有萬元設計師包款。「女裝 +J 扣環皮帶」特殊金屬扣環設計，無論搭配褲裝或裙裝都完美，990 元入門價格絕對不要錯過。

Dappei 結語：

這次的 +J 系列好燒！大衣、襯衫、開襟外套 ⋯⋯ 全都好好看，不怕冬天穿成一顆球，保暖之餘還能超有型，決定這個月的錢錢都要花在這！

文字編輯：Freya / 圖片來源：UNIQLO

不懂 Uniqlo 的 +J 系列在火什麼？看完「極簡女王 Jil Sander」介紹，你也會衝去掃貨！



日本女生最愛的白色「logo T」，Jil Sander、Maison Margiela、Agnès b 你會收哪件？



Dappei

https://dappei.com/