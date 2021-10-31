奧斯塔羅12星座一周運勢1101-1107　處女桃花運旺、摩羯很享受生活

20211101-1107奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來。



TOP2：巨蟹座愛情運最旺！感情世界變得有趣許多，開始懂得為感情增點色彩，也更懂得溝通的重要性，讓另一半在這段感情中備感尊重，連帶提升兩人愛情的親密程度。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多金錢回報。

本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：對於工作及學業上多點無力的感覺，面對目前的環境感到煩躁，特別是雖會這樣覺得但還是懂得轉換想法，不會讓煩悶感存在太久。

2.射手座愛情運需要留意：雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。

3.獅子座金錢運需要留意：金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量多避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血。

牡羊座



整體運勢★★★

牡羊朋友受到過去想法的影響，導致自己感到些許的無力，所以下周在處理事情或想法時著重在當下就好，避免過多的思緒導致影響。

愛情運勢★★★★

開始意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

事業運勢★★★

過往異動的想法或漂浮不定的職場想法都在下周漸漸平穩起來，面對工作的向心力與行動力都有望提升許多。

金錢運勢★★★

平淡的一周，不會有太大起伏，也不會有什麼意外錢財進來。

金牛座



整體運勢★★★★

過往的經驗也讓自己變得安心許多，值得一提的是下周學習運相當良好，奧斯建議可多做學習的動作，所學的都將有機會是自己日後所缺乏的。

愛情運勢★★★★

雙方積極踏實地為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，下周也都能有無憂無慮的感情生活。

事業運勢★★★★

自我能力的提升在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也讓自己顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財。

雙子座



整體運勢★★★★

雙子朋友下周生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅又或許是朋友間良好的互動，都讓你心情愉悅不少。

愛情運勢★★★★

雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業運勢★★★★

獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯進展也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當良好的一周，可多注意親朋友好之間為你帶來的投資訊息。

巨蟹座



整體運勢★★★★

巨蟹朋友的直覺與判斷力增強許多，而創造力與想像力也隨之提高，讓自己下周面對事情的處理能力都更優秀。



愛情運勢★★★★★

感情世界變得有趣許多，開始懂得為感情增點色彩，也更懂得溝通的重要性，讓另一半在這段感情中備感尊重，連帶提升兩人愛情的親密程度。

事業運勢★★★

對目前的工作內容感到無聊無趣，對於目前的職場也較提起不動力，但創造力或是想像力還是存在，只是會應用在非目前的工作上而已。

金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，投資理財部分有望出現貴人給予許多建議，因此可以多留意投資方面的訊息。

獅子座



整體運勢★★

獅子朋友突然變得優柔寡斷了起來，自信與動力也些微的消退，而這樣的狀況也讓下周的自己面臨了一些挑戰與阻礙。



愛情運勢★★★

舊有的相處模式出現了問題，而這樣的問題在下周開始漸漸浮現，或許是尋找新承諾的時機點已來到，盡量心平氣和的面對會比較好。

事業運勢★★★

目前手邊的工作學業在下周多了些阻礙，做起來顯得不是這麼順利，讓自己感到灰心，在面臨問題時可以多加嘗試其他的方法。



金錢運勢★★★

金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量多避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血。

處女座



整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿處女朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友也許能減緩許多。



愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。



事業運勢★★★★

有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來。



金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會。

天秤座



整體運勢★★★★

踏實穩定將充滿天秤朋友下周的生活裡頭，過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍減緩，讓你感到開心愉悅許多。



愛情運勢★★★★

平穩的感情發展讓自己感到踏實，只是需要注意的是下周在情感方面激情將減緩許多，奧斯建議相處時要多添加點熱情或激情會比較好。



事業運勢★★★

穩定踏實的學事業發展都讓自己感到安心不少，而也因為如此就更加願意留在目前的環境中努力。

金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

天蠍座



整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在天蠍朋友的生活裡頭，過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，對於現況的生活也感到滿意。



愛情運勢★★★★

雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求與表達。

事業運勢★★★★★

對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意。

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況。

射手座



整體運勢★★

射手朋友信心消退的一周，影響到了工作上的表現，建議在面對事情時要再堅定一些，要不可就會空忙一場。

愛情運勢★★★

雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。



事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法但卻都無法實際的付諸行動，漸漸得讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行。



金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

摩羯座

整體運勢★★★★

摩羯朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★

雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業運勢★★★

學事業方面算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

水瓶座



整體運勢★★★★

水瓶朋友距離自己設立的目標又更接近了一些，創造力與信心在下周提高許多，你們的直覺力也相當良好。

愛情運勢★★★★

彼此對於情感的付出及努力都相當用心，面對目前的感情雙方也有極高的共識，在情感上願意多付出一些，樂見對方喜悅的樣子。



事業運勢★★★

對於工作及學業上多點無力的感覺，面對目前的環境感到煩躁，特別是雖會這樣覺得但還是懂得轉換想法，不會讓煩悶感存在太久。



金錢運勢★★★★

財運良好，業務性質工作的朋友可以留意舊客戶的介紹。

雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物有更多自我的看法。

愛情運勢★★★★

雙方更願意在目前的情感裡頭努力，讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理。

事業運勢★★★★

對於目前的學事業更加的投入與認真，也不斷尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多金錢回報。

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