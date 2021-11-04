「義美小泡芙」內行激推隱藏吃法　各國泡芙一次看，這三種口味最經典

文／LOOKin

在台灣只要一談到泡芙，台灣朋友們可能第一反應都會想到義美小泡芙。的確呢，在2014年推出30年紀念款包裝的義美小泡芙，最早不知道是在1984年正式上市的嗎？從世界甜點歷史去試圖尋找義美小泡芙的脈絡，當然明確的稱呼「泡芙」是一大指標，可是和菓子又覺得名字確切叫做「小泡芙」（petit chou）的甜點模樣多少與真正的義美小泡芙還是有點差別，它們要嘛上頭有淋醬要嘛中間有開口，和菓子個人以為法國南部勃根地的古爵（Gougère）無論大小或是口感似乎都更相似一些些，雖然，古爵最受歡迎的總是乳酪口味呢。

什麼是泡芙？

▲泡芙。（圖／LOOKin提供，下同）

源自於美語「Puff」的直接音譯，或許，也有些形而上的意譯嗎？感覺似乎有點圓滿地像顆小泡泡的泡芙，最初是來自於法國的甜點。

這個故事要從1533年嫁給亨利二世的義大利翡冷翠貴族凱薩琳•德•麥地奇（Caterina de' Medici）說起。一起從出生地陪嫁的主廚波貝里尼（Popelini），據說在1540年創作出這個讓全世界人都魂牽夢縈的驚喜。

隨著內餡、地區以及造型不同可能有著不同名稱的泡芙，英語稱為「profiterole」，法語稱為「chou à la crème」；你可能還看過許多其它的模樣，譬如閃電泡芙（Éclair）、圓形泡芙（Paris-Brest）、聖多諾黑泡芙塔（Le SantHonoré）等等，在台灣則幾乎是統一使用美語的翻譯。

關於義美食品

生產義美小泡芙的義美食品是台灣的老字號，在邦交國立陶宛於2021/6/22宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣以後，義美食品總經理高志明立刻決定贈送兩貨櫃立陶宛限定包裝的義美小泡芙給雪中送炭的友邦。

創立於1934年3月30日的義美食品，起家厝延平門市恰巧是蔣渭水大安醫院的舊址，店鋪盡頭的迷你博物館可以見到許多難得一見的古老紀念照，位於從前太平町的所在，更讓人見證了大稻埕曾經的風華絕代。

以漢餅起家的義美食品，最元祖的產品可能是鳳梨酥還有紅片龜，如果你問和菓子其它推薦，和菓子尤其傾向現在市面難得一見的長方形蛋捲還有鳳梨六方燒！

義美小泡芙經典版口味

從最初的版本衍生到現在的許許多多種口味，義美門市的小姐們還是說，最受歡迎的總是最初的牛奶、草莓還有巧克力三種口味。

你還記得從前它們總是會一起裝在圓形的鐵製禮盒，再用粉紅色的漂亮紙袋裝起來嗎？

義美小泡芙限定版口味

除了經典版的三種口味之外，你還能在義美門市以及各大通路找到不同的限定口味，譬如檸檬、黑可可、牛奶布丁、香焙咖啡以及僅限定在Costco好市多賣場販售的香濃牛奶以及特濃巧克力。

除了這些以外，義美小泡芙甚至還有媽祖特別版哦

鹿耳門聖母廟與台南文化局聯手推出的「媽祖賜芙」是你到台南一定不能錯過的幸運伴手禮，還有不再復見的牛奶慕斯、布丁卡士達、香草巧克力以及巧克力布朗尼，每一種都是好想念的好滋味！

義美小泡芙便利超商版

可以在便利商店方便買到的隨手包，總共有香草牛奶、香甜草莓、經典巧克力、香濃牛奶以及特濃巧克力五種口味，包裝袋裡頭沒有再附加塑膠承裝盒，每一袋是39公克。

比對了一下，香濃牛奶以及特濃巧克力與僅限定在Costco好市多賣場販售的口味一樣；香草牛奶、香甜草莓還有經典巧克力即便名稱與常知的不同，但是和菓子認為它們其實與一般包裝的牛奶、草莓以及巧克力是同樣口味哦。

日本小泡芙

你知道嗎？除了台灣的義美小泡芙以外，日本其實也有小泡芙雙胞胎哦。

早在1976年發售的波波龍（ポポロン），是著名日本大廠明治的代表產品之一。波波龍的口味總共有巧克力奶油、草莓奶油以及葡萄奶油三種。除了經典款的泡芙模樣以外，波波龍還有姐妹款的閃電泡芙版巧克龍（チョコロン），在發售當年即定價為日幣200元的價格，幾乎可以說是日本零食的天價呀。

可惜的是波波龍在2015年5月宣布停止販售，或者和菓子無法提出任何義美小泡芙有沒有確切受到波波龍影響的證據，但是波波龍當年席捲的人氣潮流可不容小覷，值到現在都還是有許多人懷念這個絕版多年的味道。

與波波龍類似的商品在日本其實還能找到的哦。比方便利商店系統7-11，超市系統永旺、還有丸金、Liska、Umai以及無印良品等等，都依稀可見日本小泡芙的甜美蹤影。

韓國小泡芙

除了日本以外，韓國也有自己獨特的小泡芙呢。

在超市或是網拍都能輕鬆找到的韓國品牌HAITAI海太韓式小泡芙，正式名稱其實叫做「全壘打球」（Home run Ball），就像我們的義美小泡芙一樣，自1981年發售以來，海太小泡芙一直都是韓國朋友們心目中的國民零食。

目前總共擁有巧克力、牛奶以及提拉米蘇三種口味的海太小泡芙，口感有別於義美小泡芙的酥脆反而偏向傳統泡芙的鬆軟，非常特別呢。

世界小泡芙

世界何其之大，細數台灣、日本以及韓國之外，原來其他國家也能吃到小泡芙哦。

來自於日本大廠Nissin的日清小泡芙，原文名稱華勒斯壽思「WalensSoes」可就讓和菓子完全一頭霧水了。主要是販售於東南亞等地的日清小泡芙，口味維持了萬國不變的巧克力以外，還有獨特的藍莓以及乳酪口味。

還不止這樣！來自菲律賓的的摩登奶油小泡芙（Monde Cream Puff）或許在台灣沒有那麼容易尋覓，擁有巧克力、卡士達以及檸檬三種口味的它，在海外同樣擁有諸多支持者呢。

義美小泡芙的特殊吃法

最普遍的常溫狀態開封即食你一定試過，進階版的冷凍版則是每一個台灣人都知道的美味秘密：只要把小泡芙丟到冷凍庫，幾小時後就有不同風味的小泡芙可以享用囉。

冷凍之後的小泡芙呈現了更堅硬的口感，有時候在承裝盒上總是會有溢出的醬料，這時候，和菓子推薦親愛的使用鐵製的湯匙來滅絕！

除了冷凍小泡芙以外，和菓子也非常推薦大家添加牛奶或是冰淇淋來吃哦。

甚至是稍微加熱一下下小泡芙也是非常驚喜的美味⋯⋯聊了這麼多小泡芙，親愛的最喜歡哪一種口味的小泡芙呢？

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