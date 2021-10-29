好夢幻！Jo Malone、SABON聖誕倒數月曆開賣，明星單品一次收

▲ Jo Malone聖誕倒數月曆壓軸登場，11/1正式開賣。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著佳節腳步逼近，香水控最愛的Jo Malone的星光聖誕系列壓軸登場，不僅推出聖誕限定香水、倒數月曆、各式身體沐浴和香氛蠟燭，給你滿滿的驚喜，超美的閃亮星光限定包裝，更是美到心坎裡。

▲Jo Malone 星光聖誕限定香氛-星光柑橘與蜂蜜香水，100ml，5,450元。

今年聖誕節年Jo Malone以最具聖誕節慶氣息的柑橘馥奇調為主角，推出全新限量的星光柑橘與蜂蜜香水，以黃柑橘帶出明亮活力感受，中調以蜂蜜和天竺葵為添增甜美優雅的氣息，基調的香豆素結合祕魯香脂作為溫柔奶香的結尾。星光閃耀的限量瓶身設計，為聖誕佳節更添歡樂氛圍。

▲Jo Malone 星光聖誕 倒數月曆 ，16,900元。

而粉絲們每年最期待的倒數越麗，今年則是以懷舊的針線盒回設計靈感，雙層抽屜式設計延續品牌優雅精神，24個抽屜裡囊括香水，芳醇香水，沐浴露，香皂，潤膚霜，護手霜與迷你蠟燭等型態產品，天天帶來不同禮物驚喜。

▲流金年華系列不僅包裝吸睛，橘子巧克力香氛更是一聞就愛上。

SABON流金年華限量系列以柑橘搭上濃郁巧克力，加上甜蜜焦糖與波卡香草，完美展現溫暖滋味。限量包裝同樣以60年代的普普風格為主，透過幾何圖形和高彩度色彩並綴以未來感線條，打造快樂摩登風格。

▲SABON 2021流金年華 倒數月曆，4,180元。

其中限量商品的重頭戲就是倒數月曆，內含24個小驚喜，每盒月曆中都附有2個護手霜30ml正貨、2款沐浴油50ml、2款身體磨砂膏60g與各式沐浴香氛獻禮，趁著周年慶入手正是好時機。