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美女網紅炫百萬勞力士滿天星鑽錶　忘了名錶代言在身

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▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

▲Chiara Ferragni大方秀勞力士滿天星鑽錶。（圖／翻攝chiaraferragni IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在IG上有2533萬名粉絲追蹤的義大利美女網紅Chiara Ferragni，不僅是時尚部落客先驅，也是成功的企業家，自創同名品牌累積上億元身家，隨之而來是接到手軟的代言，今年風光成為寶格麗（BVLGARI）全球品牌大使，再拿下瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）代言，不過她依然做自己，竟大秀上百萬元的勞力士（Rolex）滿天星鑽錶！

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

▲Chiara Ferragni想宣傳同名品牌飾品，搭配已停產的勞力士Day-Date全鑽錶。

近日Chiara Ferragni為宣傳同名品牌的飾品系列，頻頻分享穿搭照，她不是混搭代言的HUBLOT錶，而是拿出珍藏的勞力士Day-Date滿天星鑽錶搭配，從面盤、錶耳到鍊帶全舖鑲美鑽，高調放閃，是品牌已停產的款式。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

▲Chiara Ferragni已是HUBLOT代言人，抱著女兒時戴3,107,000元Big Bang 皇金滿鑽鍊帶計時碼錶。

剛成為HUBLOT代言人的Chiara Ferragni狂曬勞力士鑽錶，令人捏把冷汗，但她似乎認為穿搭有型最重要，帶女兒出遊時都戴著HUBLOT要價3,107,000元Big Bang皇金滿鑽鍊帶計時碼錶，也洩露她的腕錶品味是「無鑽不歡」，bling bling的貴金屬鍊帶錶最能贏得她的心。

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關鍵字：

Chiara Ferragni, Rolex, 勞力士, HUBLOT

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