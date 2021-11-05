陪你度過青春的KTV必點TOP 16　《記得》、《綠光》歌一放大家都會唱

文／LOOKin

現在歌壇新人輩出，所推出的作品也有不少洗腦等級的神曲，但很奇妙的是，若要將這些歌曲一秒接唱，真的要停頓一下想一想耶！ （編輯先自首：腦袋空白唱不出來啊～）回想走進KTV直接衝向機器點的歌單，清一色都是已經發行10年以上、甚至將近20年的歌曲。明明恍如昨日才發的新歌，卻已經是經過時代考驗的經典老歌(?)！以下16首由編輯推薦的90年代K歌清單，別覺得老，你一定都聽過，而且也超會唱！

KTV必點熱唱歌單TOP16

1. 《我不難過》孫燕姿

-孫燕姿的《我不難過》 ，是我每到KTV必點歌曲。不論過了多久，曲調歌詞都不過時，後段的副歌高潮迭起，唱完整首簡直獲得完整發洩，是我現在時不時會想要播放的金曲。（總編輯Mika）

-可以說是代表青春的歌曲，仍然是現在去唱歌必點曲目，百聽不膩！（資深服裝主編YOYO）

2. 《記得》張惠妹

每次去KTV也絕對必點，每一首都能跟著旋律朗朗上口，一下音樂所有的過往回憶都湧上心頭，現在聽還是覺得非常好聽，內心都被滋潤了！Amei的妹式情歌有時候聽著眼眶泛淚感動人心。（影音總編輯Yulie）

3. 《我願意》王菲

王菲的天籟歌聲無人能取代，好幾首經典代表歌曲一定都會唱！（影音總編輯Yulie）

4. 《倒帶》蔡依林

蔡依林的歌在青春世代完全能撫慰失戀的心！突然好想去KTV狂唱一番！（影音總編輯Yulie）

5.《找自己》 陶喆

輕鬆的旋律與可愛的歌詞，到現在只要聽到就心情好好～所以都一直放在自己的歌單中！同張專輯中還有小鎮姑娘、I'm OK、夜來香、普通朋友等神曲，而陶喆在個人的Youtube頻道也曾分享這首歌的一些誕生小秘密，陶喆覺得當時的華語樂壇讓他覺得歌曲都套入一種公式，他也因此陷入音樂生涯的瓶頸，叛逆的他想求突破，所以以當時華語樂壇不太受歡迎「鄉村音樂」為靈感，加入編曲小巧思打造出全新感覺的旋律，果然一出就成為焦點，也成為至今必聽的歌曲！（副總編Jennie）

6.《下雨天》 南拳媽媽

7.《秘密》藍又時

以前去KTV必點的歌！可以盡情飆高音又沉浸在強說愁的情緒之中，更是唱了失戀的朋友就會哭的歌（笑），熟悉的旋律現在只要聽到心還是會悸動不已！（資深服裝主編YOYO）

8.《上帝的幫助》江美琪

江美琪以前發行的每一首歌都是少女的必唱經典，但因為她的KEY好高，凡人如我真的很難唱得好聽~，這首《上帝的幫助》是知名製作人小安所做的詞曲，整首的音域親民很多，輕鬆就能朗朗上口，穿插的電吉他演奏也讓我迷戀！小安本人自己演繹這首歌的版本我也很喜歡！（生活企劃主編 Enid）

9.《一夜長大》梁靜茹

梁靜茹的歌有種魔力，聽起來淡淡的，後勁卻十足。這首《一夜長大》從開頭的緩緩鋪陳，到了副歌，那種面對逝去的感情的無奈到坦然接受的情緒轉換，深刻地打動人心，是一首聽了都忍不住要大合唱的經典神曲啊！（生活企劃主編 Enid）

10.《夏夜晚風》伍佰 Wu Bai&China Blue

從小因為哥哥是伍佰迷，自然聽他的歌就成為一種莫名的自然！但對我來說夏夜晚風這首歌不只是去KTV的必唱歌曲，還有當時我最愛的台劇《求婚事務所》扣著這首歌發展的劇情，直到現在都還是會在夏天的晚上跟著唱起來！（網站行銷企劃主任Pobbi）

11. 《可愛女人》周杰倫

當時全民應該沒有人不愛周董吧，人生買的第一場搖滾區的演唱會門票就獻給他了！搭配徐若瑄的歌詞，真的很無敵，真的不管是誰應該都能輕鬆的跟這唱這首歌吧，KTV一點出來就是全場大合唱！（網站行銷企劃主任Pobbi）

12. 《你要的愛》戴佩妮

身為臺灣偶像劇鼻祖《流星花園》的片尾曲，真的是很難不知道這首歌，也因為這樣我也跟著愛上戴佩妮！一把吉他就跟著哼唱自己做的詞曲，那畫面實在太美，加上很有中毒性的旋律，絕對不能在包廂錯過的歌。（網站行銷企劃主任Pobbi）

13. 《說愛你》蔡依林

身為一個八年級生，90年代歌曲真的陪伴了我整個青春歲月，當時的流行歌曲都是靠同儕了解的，印象很深刻是國小對歌手或專輯都沒有概念的時候，同學帶我去她家，把SHE第二張專輯『青春株式會社專輯』摳給我一張光碟加一本歌曲本，開始了我對流行音樂的認識！而從國高中開始甚至到現在，每次到KTV都不會放過蔡依林、孫燕姿、張惠妹他們那些膾炙人口的曲目，即便到2020左右，都一定有人會點播倒帶、天空、我懷念的、逆光等，相信大家都有這個經驗，明明是妳點的歌，卻被別人搶去唱，因為真的太熱門了！所以我今天挑出兩首快歌，比較少機率被搶麥（笑），或是就算大家一起唱也很有氣氛！第一首就是聽不爛的《說愛你》！每次聽到開頭的鼓聲都會雞皮疙瘩，歌詞也都背得滾瓜爛熟，在去年的時候蔡依林在演唱會上和鄧紫棋合唱版本也是嗨到不行！（網站行銷企劃Amanda）

14. 《綠光》孫燕姿

大家對於孫燕姿的嗨歌第一個想到的應該都是第一天，但直至現在偶爾拿出來聽還是聽不膩的是綠光！那背景踢踏舞步聲真的讓人心情激昂起來！通常嗨歌很容易聽膩了，但這兩首不管過多久，現在播出來還是讓人忍不住跟著哼唱起來，回憶滿滿！（網站行銷企劃Amanda）

15.《天空》蔡依林

失戀時聽情歌絕對是情傷必備解藥，音樂是我們最好的知音，對我來說經典的療傷情歌除了倒帶以外，就是蔡依林這首天空了，歌詞字字描述著難以言喻的傷痛，搭配蔡依林充滿感情的唱腔，在KTV唱這首經典情歌絕對會唱哭大家的～（影音企劃編輯 Ann）

16.《養我一輩子》川島茉樹代

以前每天八點一定要準時收看經典的校園神劇「麻辣鮮師」，即使看了千遍萬遍還是永遠不膩！看到徐磊與學生們的互動就讓人想吶喊青春真偉大呀～裡面最讓我深刻的主題曲就是MAKIYO的養我一輩子，聽到旋律就會渾身熱血沸騰，彷彿回到高中學生時代不可一世的時光，不用管世界制式的框架，倔強不認輸的態度面對一切，這首經典歌曲絕對是90後的共同回憶！（影音企劃編輯 Ann）

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