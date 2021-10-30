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LIFE・經典／6坪小住家　用1個櫃子收納客廳、餐廳與更衣間

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▲澳洲建築公司Mostaghim共享公寓。（圖／翻攝Mostaghim官網）

▲澳洲建築公司Mostaghim共享公寓中的單位，其系統傢俱讓6坪不大的空間變成複合式的場域。（圖／翻攝Mostaghim官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在越來越擁擠、房地產價格越來越高昂的今日，幾乎每個城市的居民，都擁有居住空間的問題，既然無法改變建物的結構，不妨透過具有設計巧思的系統傢俱，來解決空間分配的問題，澳洲建築公司Mostaghim結合設計公司推出一種多功能的傢俱系統，讓居住者在不到6坪的空間裡，也能以複合式的運用方式，達到完整的空間使用。

▲澳洲建築公司Mostaghim共享公寓。（圖／翻攝Mostaghim官網）

一般傳統的房屋，將空間分化成客廳、廚房、臥室、餐廳等，然而在地方有限的情況下，這樣的思考概念只會讓空間的使用更無效率，Mostaghim與UKO、Never Too Small規劃設計公司合作，想出一種更有效率的使用方式，就是在同一個空間，進行複合式的使用，並採用一個櫃子來收納各空間用途的主要傢俱。

整體空間有固定式的廚房區域，擁有完整的水槽、備料區與煮菜區，電視直接收納在牆面，並結合部分收納櫃與展示櫃，將中央的大片區域盡量留空。

▲澳洲建築公司Mostaghim共享公寓。（圖／翻攝Mostaghim官網）

臥房區是一個架高的平台，可依照所處空間或組成居民決定床的大小，而在床下則是一個大型的收納櫃，可收納一張沙發、一張桌子與提供衣櫃功能，階梯部分也規劃成收納的抽屜，以達到最大的置物效果。

所以當門打開拉出沙發，其空間就成為客廳，可以在沙發上看電視、閱讀跟放鬆，若拉出桌子，該空間就成了餐廳，可以舉辦派對、聚餐或任何需要桌子進行的活動，而衣櫥則放在最旁邊，採用拉櫃的設計，讓居住的人可以方便更衣與拿到最深處的衣物。

▲澳洲建築公司Mostaghim共享公寓。（圖／翻攝Mostaghim官網）

而可當作展示櫃或書架的壁掛櫃，也可以夠過下翻的設計，變成一個微型辦公桌，讓空間得以更靈活的使用，雖然看似理想，但實際居住時仍會考驗著住客的收納技巧與物欲控制，因為要達到最理想的效果，擁有的私人物品必須要極為精準的控制，但話說只買不丟的人就算給多大空間還是不夠啦。

▲澳洲建築公司Mostaghim共享公寓。（圖／翻攝Mostaghim官網）

▲澳洲建築公司Mostaghim共享公寓。（圖／翻攝Mostaghim官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 傢俱, 系統傢俱, 收納, 小空間

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