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對方是否真心喜歡你　發3個訊息就能知道

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▲兩性,愛情,戀人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲用訊息就能測試，他是否真的喜歡妳。（圖／PAKUTASO）

編輯／借借

沈浸在愛情裡，想對方眼中只有妳是極為正常的，無奈每人個性不同，行為表現也不一樣，或許對方的舉止會有很多種解讀方式，但若想知道他是否真心喜歡妳，其實用最簡單的3個訊息，就能客觀判斷出他是否真心相待。

▲使用手機,手機示意圖。（圖／pixabay）

▲使用手機發這些訊息，就能明白對方對妳的態度。（圖／pixabay）

你在嗎？
這句意謂深長的問句，可以代表很多事情，若他快速的回覆「我在」、「怎麼了」，或是接連關心「發生什麼事情了嗎？」代表他把妳放在心上，關心妳是否有急切的狀況。不立即回覆當然不代表他無情無義，但早上發晚上才回，或是回話總是透露「妳又有什麼麻煩事」，顯然對妳的耐心跟重視確實改變了，他不關心妳遇到什麼，希望妳自己解決，他有更重要的事情要處理。

▲使用手機,手機示意圖。（圖／pixabay）

▲擔心妳發生什麼事或心情不好，馬上回覆絕對有加分。（圖／pixabay）

我把你送我的東西弄丟了
這很顯然是物質與妳的抉擇，先從丟出問題的第一時間對方態度觀察起，一開始他沒有馬上動怒，反問弄丟的原因，再依照妳的回覆反應情緒，代表他心中妳比物質方面重要，但他還是有脾氣的，若連問都沒問就大發雷霆，就不要期望他能把妳放在第一位，因為他還沒有成熟到去了解，感情比金錢更昂貴的道理。

▲使用手機,手機示意圖。（圖／pixabay）

▲對你馬上大發脾氣，可見東西比妳還重要。（圖／pixabay）

我突然想妳了
面對這種突如其來的小撒嬌，對方是否有耐心應對當然是關鍵，若會為了你偶爾撒嬌而開心，即使無法馬上去見妳，當然也會透過訊息或通訊軟體持續聊天與陪伴，讓妳感受到他願意在妳身上花時間，而他也因為妳的陪伴感到甜蜜愉快。若他完全已讀不回，連打句話的時間都不願意花在妳身上，結果不是很明顯嗎？

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲從小地方就可以觀察他的態度，但也要衡量客觀的情況。（圖／PAKUTASO）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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