周迅綠圍巾＋紫襪子飄土味！「大嬸裝」意外獲網狂讚：真正的大咖

記者王則絲／台北報導

大陸女星周迅日前現身機場，不只一點都沒有明星的架子，還被網友評為「大嬸」裝扮，只見她一身全黑休閒服，整體看似低調，讓身上的綠色圍巾以及腳踝露出的一截紫色襪子，顯得特別突兀，這不協調的搭配被形容十分土氣，卻意外獲得大批網友瘋狂盛讚：「這才是真正的大咖。」

▲周迅平時於活動上盛裝打扮的模樣。（圖／翻攝自IG@zhouxun_love）



周迅在演藝圈中的地位不容置疑，是大咖中的大咖，在先前公開的2017～2020（4年）華人明星收入排行榜中，周迅以16.6億人民幣巨額奪下第二名，僅排在周杰倫之後，像這樣的大明星，經常需要往返機場，而機場的穿搭造型，也就成了粉絲們茶餘飯後的話題。

▲周迅日前被拍到的「土味」機場穿搭。（圖／翻攝自微博）



近日周迅現身機場，以全身黑色的低調裝扮現身，搭配黑帽、黑口罩與球鞋，全是毫無修飾效果的單品，讓人幾乎認不出她就是周迅，但她身上還有兩樣搶眼的配件，那就是緊緊裹了兩圈的綠色圍巾以及腳踝露出一截的紫紅色襪子，兩個災難配色組合在一起，不免被網友們吐槽：「跟我家隔壁阿姨穿一樣」、「挺土的。」

對於周迅這套普通又休閒的裝扮，雖然在造型上真的誇不出好話，但更多網友反而是突破盲點：「這才是真正的大咖」、「其實人家根本不在意」、「老娘舒服最重要」、「機場穿得越像大咖、咖越小，因為真大咖行程都累得很，只想穿舒服點坐飛機」、「這個地位的人了，穿什麼都行」、「她真的是為了暖和跟舒服，沒別的。」

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