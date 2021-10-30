美妝雙11優惠盤點！d program買1送1還45折　怡麗絲爾買限時1送8

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

時至今日，雙11早就不只是單純的光棍節，每到這時，各大品牌給出的優惠簡直比週年慶還划算，甚至還會推出周慶也沒有的獨家組合或贈禮，根本就是讓人有「正當理由」瘋買的購物節。今年也有不少美妝品牌推出雙11限定優惠活動，像是LAURA MERCIER推出買千送百，嬌蘭350元購物金免費拿、限定優惠組最低49折等多種超值活動，錯過又要等明年了。

資生堂美妝購物網watashi+



資生堂集團美妝購物網「watashi+」今年也跟上雙11購物節，給出3重優惠活動，最高18%回饋。11/1～11/15活動期間內，LINE Shopping至watashi+網站購物，享11%點數回饋，還有全館不限品牌，消費滿NT$3,300，即贈BEAMS限量暖呼呼毛毯。

此外，11/10及11/11限定兩日加碼，LINE Shopping至watashi+網站購物，享超高12%點數回饋，且結帳用LINE Pay再享6%、共高達18%回饋。

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d program敏感話題



深受許多敏弱肌人喜愛熱推的「d program敏感話題」，推出品牌專屬3重滿額贈，包含下單即贈「敏感話題體驗組（3入）」、消費滿NT$2,000送嚕嚕米質感提袋，消費滿NT$3,500贈「益生旅行4入組」，更推出2組超優惠限定組，尤其是11/11當日限定組，折扣下殺45折超優惠。

▲消費滿額即可免費獲得可愛小提袋。

買2送1的「益生舒敏救星組」可任選美肌益生任一系列化妝水＋乳液，就加贈「換季舒敏精粹（正貨）」，價值NT$3,500，相當於62折。

▲d program 益生舒敏救星組，優惠價NT$2,160。

最狂的是11/11當日限定的「舒敏精粹加倍組」，買換季舒敏精粹就直接再加送1瓶，不僅買1送1還再享9折，價值NT$2,200，只要45折優惠價就能獲得。

▲d program 舒敏精粹加倍組，優惠價NT$990。

ELIXIR 怡麗絲爾



日本人氣超高的怡麗絲爾，雙11也推出2組超划算特惠組，尤其11/11當日限定組下殺5折，錯過太可惜。另外還有3重買贈優惠活動，包含下單即贈「彈潤體驗組（6入）」，消費滿NT$1,000加贈「保濕凍膜旅行3入組」、消費滿NT$5,500加贈含有NIKO AND提袋的「保濕淨白旅行4入組」。

雙11當日限定的「彈潤時控精粹限定組」，是超狂的買1送8，買彈潤時控精粹，加贈彈潤保濕水18ml*3＋保濕乳18ml*2＋彈潤超抗皺眼唇精華乳V 2g*2＋淨白日間美肌乳5ml，價值NT$3,585，只要5折就能擁有，簡直比週年慶還划算。

▲怡麗絲爾 彈潤時控精粹限定組，優惠價NT$1,800。

另一組「時控精華保濕組」則是買2送11，買彈潤時控精粹+彈潤保濕水，加贈奢潤進化柔膚水18ml*5＋奢潤進化柔膚乳18ml*3＋多效彈潤美肌乳T+ 5ml*2＋彈潤保濕乳18ml*1，價值NT$4,335，相當於63折。

▲怡麗絲爾 時控精華保濕組，優惠價NT$2,745。

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