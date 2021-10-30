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炫耀多半是因為不自信！5個「常見心理學」教你讀懂人心

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▲▼心理學教你讀懂人心。（圖／Unsplash）

▲涉獵一些心理學理論，讓你知己知彼更會看人。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

人家都說知己知彼，百戰百勝，很多複雜的事情，其實可以透過一些「心理學理論」，幫助你讀懂人心。以下5個簡單心理學，早知道對你絕對有幫助。

▲▼心理學教你讀懂人心。（圖／Unsplash）

#心情不好，寫下來「助緩解」

當心情不好時怎麼辦？這時不妨可以將心中感受一一記下來，因為寫這個動作可以覺察和統整思緒的功能，所以邊寫邊能疏通自己的情緒，使心中焦慮感下降，心情就不再會那麼緊繃了。

#炫耀多半來自於「不自信」

滑手機動態，不少朋友的生活美到就像一部電影，讓人好羨慕，其實在心理學上認為，喜歡向他人炫耀是一種希望被肯定的表現，或許是某種東西自己不曾擁有，只要擁有就希望以外界的羨慕來建立自信，生活是自己在過，別羨慕他人，自己過得精采就好。

▲▼心理學教你讀懂人心。（圖／Unsplash）

#「麻煩別人」竟能得到他人好感

很多人都很怕麻煩別人，但是心理學卻認為那些幫助過你的人，其實很樂意再幫你一次，也就是說你如果要別人喜歡你，試試先開口尋求他人幫忙，主動求助其實不只沒壞處，還能為你搏得好人緣。

#潛意識能引領得到想要的

潛意識其實非常有力量，專家建議早上起床和睡前可以利用10分鐘想像，像是你渴望的愛情、工作，甚至是人生目標等等，利用潛意識的意念讓你通過想像產生信心，進而使你往你所希望的目標邁進。

▲▼心理學教你讀懂人心。（圖／Unsplash）

#認清自己從「能放棄什麼」開始

你真的認識你自己嗎？很多人的問題都出在沒有「自知」的能力，導致總是空轉，這時你可想清楚三個問題，首先是你有什麼？再來是你要什麼？最後是能放棄什麼？大多數的人對於第一和第二都有明確答案，但是「能放棄什麼」才是成功關鍵，因為沒人不放棄就能得到一切。

關鍵字：

心理學, 了解, 自我, 學習

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