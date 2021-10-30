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吃宵夜不怕胖，避開「1種食物」是關鍵！　加碼有助減肥3食物

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▲▼吃宵夜不怕胖，避開1種食物是關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲掌握好關鍵，就不怕吃宵夜變胖。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活作息改變，晚睡也導致越來越人有吃宵夜的習慣，你是不是也常晚上突然肚子餓，想吃宵夜又怕發胖，尤其是在減肥時期更是痛苦？小紅書就有健身教練分享吃宵夜不發胖的關鍵，更推薦2種較為健康又無負擔的宵夜好選擇。

▲▼吃宵夜不怕胖，避開1種食物是關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

常會在夜間覺得肚子餓，想吃宵夜，首先要意識到「為什麼會餓？」多數人通常的原因是白天飲食吃的不夠，無論是早餐、午餐，甚至是晚餐。所以常想吃宵夜的人，首先要做的事，就是要確保自己日常白天有吃夠，尤其是午餐，或是可以在下午加個餐間零食時間。

而當夜間想吃宵夜時，最重要的關鍵是：不要吃高糖的食物！很多人晚上想吃宵夜時，就會直接選擇高糖食物或是第一個想到高糖食物，但如果吃了，會讓你渴望更多的糖分，且會讓你很容易發胖。

▲▼吃宵夜不怕胖，避開1種食物是關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

如果真的感到肚子餓，想吃宵夜時，建議可選擇以下2種食物：

1.優格＋一些水果

像是一些草莓和一顆蘋果，加上低糖優格或優酪乳，且要確保優格是低糖的。

2.一杯蛋白奶昔

可用一勺蛋白粉加水或牛奶，泡成蛋白奶昔。減肥時期如果身邊有一桶蛋白質粉會非常方便，不管是一天當中的什麼時候都可以喝上一杯。

▲▼吃宵夜不怕胖，避開1種食物是關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

除了宵夜時避免高糖食物，並選擇較為健康、低熱量的食物，日常飲食時也可多吃以下3種食物，能幫助促進新陳代謝，有的還能幫助控制食慾，更有助於減肥。

1.生堅果

生堅果含有蛋白質及優質脂肪，對於肌肉生成有益、增加新陳代謝，還能幫助抑制食慾。

2.辣椒

辣椒中含有一種叫做「辣椒素」的化學物質，已有許多研究顯示，辣椒素不僅能增加新陳代謝，還能幫助控制食慾進而有助於減肥。

3.綠茶

綠茶對健康有很多益處，其含有咖啡因和兒茶素，這兩種化合物都有助於增加新陳代謝，而兒茶素還有助於分解體內多餘脂肪，提升燃脂力。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 宵夜, 消夜, 不發胖, 秘訣, 關鍵, 飲食, 食物

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