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出鏡率超高！台韓女星狂穿「蕾絲領洋裝」輕奢法牌自帶高級感

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記者鮑璿安／台北報導

法國輕奢品牌Maje以蕾絲質感聞名，濃濃巴黎味深受不少女星喜愛，2021秋冬Bow Print限定系列更是掀起台韓女星狂穿一波，其中一件蕾絲領綁帶洋裝出鏡率超高，包括 Sunny、邵雨薇、姚愛寗、王思平與夏朧等人都搶穿演繹。同樣路線的還有義大利品牌Blumarine，秋冬系列中的立體玫瑰花針織外套受到IU在新曲MV中穿著，也成為話題焦點。

▲▼Maje 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼Maje 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Maje 巴黎風格受到韓星Sunny喜愛 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

品牌本季以巴黎風格重新演繹的校服造型， Bow Print限量系列將小巧的蝴蝶結變成特色元素點綴不同設計，學院風之餘散發少女氣息，而且Maje定位在輕奢路線，因此價格比起一線精品來說較為親民，是很好的入門款式。少女時代成員Sunny以蕾絲領綁帶洋裝單穿，彰顯浪漫的蕾絲領口設計，搭配蓬蓬袖十分逆齡。

▲▼Maje 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼Maje 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲邵雨薇、姚愛寗。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

不同於韓星的單穿搭配，台灣女星偏好多層次造型，像是邵雨薇在出席高雄電影節時，運用同樣的蕾絲領綁帶洋裝搭配菱格紋針織背心，打造出十足學院風效果。新生代女星姚愛寗則是腳踩軍靴收尾，多了幹練氛圍，搭配方式非常值得粉絲效仿。另外，KOL薛妞妞、女星王思平與夏朧也不約而同演繹同款造型，襯托出夢幻氣息與知性美，雖同套造型出鏡卻營造不同風格也獲得好評。

▲▼Maje 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼Maje 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼Maje 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲薛妞妞、王思平、夏朧。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

除了Maje之外，義大利品牌Blumarine以浪漫女性風格在韓星間傳開，近期IU在新曲《Strawberry Moon》一開頭以Blumarine秋冬系列中的米色立體玫瑰花針織外套登場，也成為粉絲們討論話題。IU頭戴毛帽完美展現出女人味氛圍，衣著運用立體鏤空玫瑰於浮現針織外套上，效果不僅慵懶柔美，內搭T恤與裙裝，運用下衣失蹤方式小露美腿。

▲IU 。（圖／翻攝自IG）

▲IU 。（圖／翻攝自IG）

▲IU在《Strawberry Moon》開頭，以韓星愛牌Blumarine秋冬系列立體玫瑰花針織外套登場 。（圖／翻攝自edamoffical）

關鍵字：

Maje, Sunny, 邵雨薇, 姚愛寗, 王思平, 夏朧, Bow Print

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