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「上流太太專業戶」連曬3顆頂級手袋！　曹如晶加持暖灰色系細節曝光

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▲▼曹如晶 。（圖／翻攝自IG、TVN）

▲《寄生上流》女星曹如晶（中）  。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓電影《寄生上流》描寫上流社會縮影引起共鳴，當中的貴婦太太曹如晶近期再接演韓劇《High Class上流謊言》，成功升格「上流太太專業戶」，她在劇中飾演單親律師媽媽，行頭自然高貴，當中她一連背上3顆百年頂級包款品牌MOYNAT，讓觀眾看了很過癮。

▲▼曹如晶 。（圖／翻攝自IG、TVN）

▲▼曹如晶 。（圖／翻攝自IG、TVN）

▲曹如晶飾演《High Class上流謊言》的律師「宋汝蔚」，手提FLORI 斑鳩灰  。（圖／品牌提供）

曹如晶飾演《High Class上流謊言》的律師「宋汝蔚」，全身名牌行頭是一大看點，她在劇中狂背MOYNAT單品，分別有暖灰色系的經典包款Réjane與Gaby還有年度新款Flori，全都在劇中一一上手，如同大型曬包秀。她以白色西裝搭配 Flori手提包，包款馬鞍包的輪廓與包蓋鎖扣完美融合，提柄則致敬於20世紀旅行箱的設計細節，是品牌高級旅行皮具系列的最新作品，可斜背設計致敬品牌1903年的首只斜背包。

▲▼曹如晶 。（圖／翻攝自IG、TVN）

▲▼曹如晶 。（圖／翻攝自IG、TVN）

▲ 經典手袋Réjane。（圖／品牌提供）

MOYNAT擁有逾170年歷史，比LV歷史更悠久，以精緻手工皮具技術在奢侈品中站穩腳步，另外一款經典手袋Réjane也受到曹如晶加持，包款以19世紀法國知名女演員Gabrielle Réjane女士之名所命名，短手柄與翻蓋設計是靈魂元素。

由此延伸而來的Gaby系列，保留了19世紀汽車行李箱為靈感來源創造出的弧度，選用了更加柔軟的荔枝紋小牛皮，以及宛如珠寶裝飾的M型金屬轉扣，增添辨識度，也為曹如晶打造上流階級美感。

▲▼曹如晶 。（圖／翻攝自IG、TVN）

▲▼曹如晶 。（圖／翻攝自IG、TVN）

▲Gaby系列保留了19世紀汽車行李箱為靈感來源創造出的弧度 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

曹如晶, MOYNAT, 韓劇, High Class, 上流謊言

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