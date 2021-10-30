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拳擊女將黃筱雯特愛方框眼鏡　自曝「新刺青」別具意義

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記者王則絲／台北報導

在東京奧運勇奪銅牌的拳擊女將黃筱雯，獲邀擔任德國蔡司品牌大使，並於今（30日）出席品牌175週年行動車活動，雖然在比賽場上黃筱雯是不戴眼鏡的，但其實她的日常生活幾乎都是戴著眼鏡的，今天她不只和大家分享自己挑眼鏡的喜好，也大方秀出手臂上新的刺青，並提到其中一個「小女警」圖案的新刺青別具意義。

▲黃筱雯。（圖／品牌提供）

▲黃筱雯出席蔡司175週年活動。（圖／品牌提供）

黃筱雯在奪下東奧銅牌後，也持續在各大比賽中活躍，接下來11月的全國總統盃、12月於土耳其舉辦的女子拳擊世錦賽，值得大家期待。今日黃曉玟從訓練中抽空出席活動，穿著藍色的運動服、臉上戴著全新的方框眼鏡帥氣亮相，回顧她過往的照片會發現，她幾乎都是戴方框眼鏡，今天她就提到：「我比較喜歡方框的眼鏡，圓框也有戴過，但可能要隨著瀏海去搭配。」她也表示沒有特別喜歡粗框或細框：「有沒有適中的選項哈哈，不要太細，有點線條感這樣。」

▲黃筱雯。（圖／記者王則絲攝）

▲黃筱雯分享挑選眼鏡的喜好。（圖／記者王則絲攝）

黃筱雯的兩眼近視大約300度左右，加上一點點散光，對於像拳擊這樣激烈的運動，戴著眼鏡的確會帶來不方便，黃筱雯表示：「運動的時候我都會戴矽膠框的，因為在訓練上比較會晃動不適合金屬的，但如果平常外出比較喜歡這種金屬框，比較有質感。」

▲黃筱雯。（圖／記者王則絲攝）

▲黃筱雯在東京奧運後，紋的新刺青圖案。（圖／記者王則絲攝）

在東奧結束後，黃筱雯手臂上的刺青曾引起話題，今天現身公開活動，可以看到黃筱雯手臂上又多了幾個小刺青，包括前臂上的恐龍裝拳擊寶寶、3隻飛天小女警，以及上臂內側也是一個小女警的造型圖案，對她來說別具意義：「它跟我這次比賽（東奧）的賽服一樣是穿藍色的，手裡拿著銅牌。」代表的正是自己的化身，相當有紀念價值。

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關鍵字：

黃筱雯, 刺青, 眼鏡, 蔡司, 拳擊

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