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周揚青無預警「激短髮」曝光！　100%神還原娜塔莉波曼經典作

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編輯／JJ

女星周揚青以精緻臉蛋與姣好身材圈粉無數，多年來絕大部分時間都是維持著長髮的造型，不過在萬聖節前夕，周揚青也加入了Cosplay行列，突然從超長髮變成了激短髮，還外加前衛的眉上瀏海，照片一出粉絲們立馬Get重點，全都看出周揚青正是在致敬娜塔莉波曼於《終極追殺令》中的經典造型，頗受好評：「百分之百神還原！」

▲周揚青。（圖／翻攝自微博）

▲周揚青平時的長髮造型。（圖／翻攝自微博）

周揚青去年與羅志祥的毀滅性分手事件，鬧得沸沸揚揚，持續延燒好一段時間，讓羅志祥至今幾乎沒有公開行程的工作，而後周揚青的感情生活便成為大家關注的焦點，頻頻登上媒體版面，最新的話題則是近期在節目《女兒們的戀愛》中與男星陳瑞豐的互動。

▲周揚青。（圖／翻攝自微博）

▲周揚青。（圖／翻攝自微博）

▲周揚青換上激短髮髮型，裝扮成《終極追殺令》裡的娜塔莉波曼。（圖／翻攝自微博）

周揚青一直以來都維持著長髮髮型，且多半時間都染著一頭淺髮色，以襯托混血感的五官，不過趁著這次Cosplay拍攝計畫，周揚青大膽挑戰了下巴上的鮑伯頭短髮，並搭配眉上瀏海，以及純黑的冷冽髮色，看到這已讓人勾起某種熟悉感吧？接著再看到她的穿搭就能發現，這正是在Cosplay《終極追殺令》裡的娜塔莉波曼！

▲周揚青。（圖／翻攝自微博）

▲周揚青換上激短髮髮型，裝扮成《終極追殺令》裡的娜塔莉波曼。（圖／翻攝自微博）

周揚青無預警髮型大轉變後簡直判若兩人，雖然應是假髮，但也足夠吸睛，粉絲們非常捧場：「真的太像了！百分百還原」、「還原度好高」、「不打開縮圖真的一模一樣」、「這個造型可以！」、「很適合。」

▲周揚青。（圖／翻攝自微博）

▲周揚青。（圖／翻攝自微博）

▲連場景、動作都有刻意還原。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

周揚青, 萬聖節, Cosplay, 娜塔莉波曼, 終極追殺令, 短髮

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