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包・開箱／郭書瑤挖空裝辣曬MK手袋　全新迷你馬鞍包Ｑ度破表！

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記者王則絲／專題報導

近日溫度開始驟降，時序已進入深秋、準備入冬，換季之際是否又燃起了想換新手袋的慾望？MICHAEL KORS於今年秋天推出的全新「HALLY」手袋系列，就受到了眾女星們的喜愛，像女星郭書瑤（瑤瑤）、Sandy（吳珊儒）都已搶先背上，今日《ET FASHION》便來帶讀者們開箱近賞MK「HALLY」系列的兩款包型手袋。

▲名人背Mk新款Hally手袋 。（圖／翻攝自IG）

▲名人背Mk新款Hally手袋 。（圖／翻攝自IG）

▲郭書瑤、Sandy示範MK最新「HALLY」手袋。（圖／翻攝自IG@yaokuo、＠sandywis）

MICHAEL KORS於今年秋冬全新推出「HALLY」包款，共帶來迷你馬鞍包、鍊條腋下包兩種款式，每一款共有6種以上顏色可選擇，包括經典黑、米白，也有搶眼的黃色、朱紅色、寶寶藍色，以及秋冬最夯的焦糖色可選擇。

▲名人背Mk新款Hally手袋 。（圖／翻攝自IG）

▲許路兒、謝欣穎示範的是另一款HALLY腋下包。（圖／翻攝自IG@lurehsu、@nikki_hsieh）

郭書瑤穿著性感挖空裝，辣曬手中的HALLY馬鞍包，Sandy則是選擇了低調百搭的黑色款，隨意擺拍就氣質噴發；謝欣穎示範的款式為HALLY系列的另一款鍊條腋下包，此外，許路兒的焦糖色HALLY包還採用麂皮拼接，特別有氣勢。今天《ET FASHION》就來開箱這兩款最新的HALLY手袋。

▲MK Hally開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MICHAEL KORS今年秋冬推出的全新「HALLY」系列手袋。（圖／記者王則絲攝）

HALLY馬鞍包的尺寸非常迷你可愛，流暢的包身線條和圓潤的底部弧度，極具復古氣息，前方的MK金鍊設計辨識度高，包蓋為磁吸式設計，可以輕鬆開闔，背帶部分纏繞包身下緣一圈，展現新穎巧思，內部空間雖然不大，但是足夠放入手機，並附有一層夾層以及卡片夾層。

▲MK Hally開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲焦糖色「HALLY」迷你馬鞍包。（圖／記者王則絲攝）

另一款HALLY腋下包同樣採用圓弧底部的馬鞍包包型，容量更為寬敞、實用，內部附有暗袋亦有夾層，且有兩種背帶選擇，一種是短的金屬鍊條、皮革背帶，可作為腋下包使用，更換上另一種長背帶，則可立刻轉換為斜背包，搭配自由度高。

▲MK Hally開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MK Hally開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲白色皮革「HALLY」鍊條腋下包。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, Michael Kors, MK, Hally, 馬鞍包, 腋下包, 鍊條, 郭書瑤, Sandy

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