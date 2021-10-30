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日網火紅從「喜歡的鬆餅醬料」看隱藏個性　愛加鮮奶油勝負慾過強

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

香甜的鬆餅不管在什麼國家都是大人小孩都愛吃的甜品，而每個人喜歡搭配的醬料則不盡相同，近日日本網站上就有一項「鬆餅心理測驗」特別火紅，只要從三種常見的鬆餅醬料中憑直覺挑出一種，就能看出你不為人知的一面，有興趣的朋友以下一起來測看看。

Ｑ：吃鬆餅時，你通常會選哪一種醬料？

A：巧克力醬

B：鮮奶油

C：奶油（黃奶油）

▲鬆餅心理測驗。（圖／翻攝自Unsplash）

▲日網火紅「鬆餅心理測驗」。（圖／翻攝自FYTTE）

【解析】

A：巧克力醬

喜歡加巧克力醬的人屬於「隱藏型謙虛」的人，當自己收到讚美時，表面上很識相的表現出謙虛的態度，但是其實心裡面非常高傲，時不時就要誇自己一番，再補一句：「沒什麼啦！」可說是一種「假低調」，而像這樣表裡不一的心態，只要觀察入微的人也看得出來，所以要小心讓別人產生反感。

▲鬆餅心理測驗。（圖／翻攝自Unsplash）

B：鮮奶油

喜歡加鮮奶油的人特別直爽，通常擁有非凡的自信心，能力也是無可否認的，在收到讚美時，自己也會毫不猶豫的認同，但是當聽到別人被讚賞時，心裡就會不由得燃起勝負慾，急於想證明自己能表現得更好，有時候因為滿滿的自信，常會讓人誤以為是愛說大話的人，練習收斂一些，才不會招人厭。

▲鬆餅心理測驗。（圖／翻攝自Unsplash）

C：奶油（黃奶油）

喜歡加奶油的人屬於深藏不露的類型，是懂得如何真正「謙虛」的人，你不喜歡拿自己處處和別人比較，受到讚揚時，你是真心的抱持謙虛的態度，相信比自己厲害的人還多的是，但太謙虛的態度有時也是源自於自卑的心態作祟，當周遭都是那種自信爆棚的人時，反而容易被壓得喘不過氣，而產生自我懷疑。

▲鬆餅心理測驗。（圖／翻攝自Unsplash）

關鍵字：

心理測驗, 心測, 鬆餅, 鬆餅心理測驗, 日網, 日本, 隱藏性格

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