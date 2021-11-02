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激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

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文／C編

年末把假休一休，跟著家人朋友一起住間好飯店，到外地去玩吧！「Her森森」限時、限量推出「老爺酒店集團聯合住宿券」，原價16600元、特價2899元，是低於1.8折的超級好康，而且全台適用，超便宜的價格絕對要入手，來趟開心的小旅行。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲老爺酒店集團,老爺,酒店,度假,Her森森,。（圖／Her森森）

▲老爺酒店集團 聯合住宿券21S（全台適用），原價16600元、特價2899元，點我購買

老爺酒店集團在台灣有商務型及度假型共10家酒店，五星級的包括：知本、新竹、北投、台北、礁溪，另外還有台南老爺行旅、台中大毅老爺行旅、南港老爺行旅，以及商務酒店：台北南西、台北林森，地點幾乎都位於鬧區，住宿旅行非常方便。

老爺酒店集團不僅分店眾多，每一間都有獨特的風格設計，服務更是好到不行，因此獲得來自世界各地旅客的良好口碑，更獲得全球知名旅遊網站TripAdvisor Traveler’s Choice評選的肯定，並取得國際級獎項「世界奢華飯店大賞 World Luxury Hotel Award」成為台灣指標性的度假酒店。

奢華、細緻的飯店裝潢，不僅住得舒適，更是讓人想要瘋狂拍拍拍，現在有原價16600元、特價2899元的優惠，一定要衝一波，效期超長至2022年04月30日，想出門玩要趕快搶票。

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▲老爺酒店集團,老爺,酒店,度假,Her森森,。（圖／Her森森）

▲老爺酒店集團 聯合住宿券21S（全台適用），原價16600元、特價2899元，點我購買

「Her森森」推出「老爺酒店集團 聯合住宿券21S」（全台適用），期間限定，限量下殺，超便宜的價格限量三天販售，還沒安排好行程的人趕快揪團買起來，只要使用一張住宿券幾乎都是雙人住宿，相當於一人才1450元，超級划算。

關鍵字：

老爺酒店集團, 老爺, 酒店, 度假, Her森森

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