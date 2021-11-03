鍋寶金鑽不沾三鍋7件組才949元　馬卡龍色讓煮飯也有好心情

文／C編

即便逐漸解封，先前宅在家的日子或多或少都對生活觀念有了影響，令人越來越在意居家質感，「Her森森」推出「好感生活系列單品」，有德國達麗Dalli的護色洗衣精、鍋寶金鑽不沾三鍋7件組，趁著價格超優惠趕緊添購，讓日常更加方便、多采多姿。

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▲好感生活系列單品，最低下殺949元，點我購買。

德國達麗Dalli超值組－護色＆持色超濃縮洗衣精（3.65L，三入／箱），原價1599元、特價1099元

最近正臨換季季節，長袖的衣服紛紛出籠，不過衣服收納在櫃子長達半年，容易潮濕、霉味，拿出來先洗一洗再穿，「Her森森」推出護色＆持色超濃縮洗衣精，原價1599元、特價1099元，3入一箱，相當於一瓶366元，超划算的價格，使用起來一點都不用擔心浪費。

Dalli超濃縮洗衣精擁有保色配方，衣物經過洗滌仍舊亮麗如新，獨家去漬配方，去除頑強污垢，護色配方，降低衣物褪色機率，滾筒與直立洗衣機皆適合，3.65L可用次數達104次，相當於可以洗2400件衣服，最適合省錢達人。

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鍋寶金鑽不沾三鍋7件組，原價2280元、特價949元

居住在外面的小資女，最適合在年末換一波廚具，迎接來年煮出更好的料理，這次鍋寶金鑽不沾三鍋7件組，包含24吋炒鍋含蓋、20吋平底鍋、22吋湯鍋、鍋鏟、玻璃保鮮盒x2，總共擁有櫻花粉紅跟Tiffany藍色可選，顛覆以往烏漆黑壓壓的鍋具設計，馬卡龍色絕對能讓煮飯擁有好心情。

這次金鑽不沾三鍋7件組非常實用，最常用的炒鍋，可以煎煮炒炸各種料理，平底鍋也可以煎煮魚類或是早餐蔥抓餅等等，22吋的湯鍋還可以用來煮泡麵、燉湯，只要超簡單的三鍋，就能夠輕鬆煮一頓美味的料理，比起外食，更健康也更經濟。