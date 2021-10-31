《美女與野獸》共舞畫面縮小成串飾　混搭茶壺太太與阿齊墜超Q

▲Pandora慶祝《美女與野獸》30周年，推出一系列串飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是迪士尼《美女與野獸》動畫上映30周年，丹麥品牌Pandora特別推出一系列《美女與野獸》新品慶祝，將主角貝兒與野獸翩翩起舞的經典畫面、貝兒的好朋友茶壺太太與阿齊、燭台盧米亞及時鐘管家葛士華、以及故事中最具代表性的魔法玫瑰全收錄其中，混搭佩戴很可愛，讓粉絲又有好理由收藏了。

▲Pandora《美女與野獸》跳舞貝兒吊飾（左）2,480元，翩翩起舞吊飾2,480元。

從貝兒與野獸共舞的雙層吊飾，可領略Pandora精細的做工，襯底為黃色琺瑯裝飾的細緻窗框，上層細膩刻劃兩位主角在大廳跳舞的著名場景，周圍繞著玫瑰花，集經典元素於一身，吊飾背後鐫刻「Beauty is found within」（內在才是美麗的根本），點出《美女與野獸》傳達的意義。

▲Pandora《美女與野獸》玫瑰戒指（左）2,480元，茶壺太太與阿齊吊飾2,080元。

迪士尼魅力也首度吹向日本腕錶品牌CITIZEN，今年首度推出童話風女錶，分別以《美女與野獸》、《小美人魚》、《冰雪奇緣》為主題創作3款光動能錶，於面盤呈現故事中的招牌元素，例如《美女與野獸》腕錶上裝飾玫瑰圖案，錶框還有小鑽與彩色寶石點綴，風格浪漫。

▲CITIZEN《美女與野獸》為主題的光動能錶EM0823-58D 29,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

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