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星．變美／愛黛兒瘋「激瘦食物飲食法」，雙腿細到認不出

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▲▼愛黛兒瘋「激瘦食物飲食法」。（圖／翻攝自IG/adele）

▲愛黛兒瘦身成功，靠的就是激瘦飲食法。（圖／翻攝自IG/adele、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

英國歌手愛黛兒（Adele）自成功減重後，身材一直是大家矚目焦點，至今仍維持纖細，秘密就藏在他的減重菜單，據了解她遵循著歐美流行的激瘦飲食法（Sirt Food Diet），選擇含乙酰化酶 (sirtuin) 成分，能增肌同時幫助燃燒脂肪，這些激瘦食物有哪些？一起來了解！

推出《激瘦飲食法》（Sirt Food Diet）一書的作者Glen Matten 表示，當我們身體偵測到細胞承受壓力時，乙酰化酶成分能幫助促進體內新陳代謝，燃燒脂肪並增加肌肉。

▲▼愛黛兒瘦身。（圖/Unsplash）

常見的激瘦食物包括芹菜、紫洋蔥、藍莓、蘋果、柑橘類水果、黃豆、甘藍和可可含量達85% 以上的黑巧克力等，所謂的激瘦飲食法就是將以上打成蔬果汁飲用，設定熱量標準，循序漸進飲用。

▲▼愛黛兒瘦身。（圖/Unsplash）

簡單來說，減重前3天的攝取熱量會設定在1000大卡內，將果汁當作三餐，再搭配一餐上述食材為主的正餐，之後4日的攝取熱量需控制在1500大卡內，果汁一天喝兩次，搭配激瘦食物的兩個正餐，7天之後不須再控制熱量，但仍需將激瘦食物加入平日飲食中。

▲▼愛黛兒瘦身。（圖/Unsplash）

除了上述菜單外，愛黛兒也搭配30分鐘的高強度漸歇性運動，利用短時間達到高效燃燒脂肪的訓練，同時能提高心肺功能，還能使代謝變快。

關鍵字：

愛黛兒, 激瘦飲食法, 瘦身

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