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GP聯手英國名車Aston Martin推限量綠錶　交叉圖紋源自車椅

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▲▼ GP,IWC 。（圖／公關照）

▲GP Laureato桂冠系列Aston Martin特別版計時腕錶全球限量188只，559,000元。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

車與錶無疑是多數男人最熱衷的「玩具」，近日IWC（萬國錶）則與全球銷量第一的玩具汽車授權製造商Hot Wheels風火輪聯手，推出限量50套的收藏套裝，是真正的「名錶玩具組」；GP（Girard-Perregaux，芝柏表）則與英國名車Aston Martin合作推出限量188只的特別版Laureato桂冠系列計時碼錶，面盤上搶眼的綠色正是Aston Martin的代表色，輔以靈感源自汽車夾層座椅、像鑽石的交叉圖紋，讓人一眼就能認出品牌的DNA。

▲▼ GP,IWC 。（圖／公關照）▲▼ GP,IWC 。（圖／公關照）

▲GP Laureato桂冠系列Aston Martin特別版計時腕錶採透明錶背設計。

回顧1900年代初期，當時賽車以顏色區分國籍隊伍，例如法國賽車為藍色、義大利為紅色、德國隊是銀色，而英國賽車為綠色，Aston Martin於是以綠色為代表色。此次與GP聯名錶為呈現完美的Aston Martin Green，面盤成色經過21次塗染，形成7個顏色層次，並以交叉圖案裝飾，風格強烈；此錶款是Laureato桂冠系列第一只透明錶背設計，飾以Aston Martin字樣並顯露GP03300-0141 型自製自動上鍊機芯。

▲▼ GP,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC x Hot Wheels™風火輪Racing Works收藏套裝，限量50組。（圖／IWC提供）

IWC（萬國錶）則與玩具汽車授權製造商Hot Wheels風火輪聯手合作打造收藏套裝，內含飛行員計時腕錶「IWC萬國錶 x Hot Wheels™風火輪Racing Works」特別版和Hot Wheels風火輪Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」，鈦金屬材質的聯名錶面盤點綴賽車方格旗圖案，9時位置的錶殼側面鐫刻耀眼的Hot Wheels風火輪火焰標誌，搭配銀色及黑色一體式織物錶帶，與IWC車隊的Mercedes-Benz 300 SL配色相呼應。

►IWC集合玩具夢想　飛行錶加玩具車套組好誘人

►風・Luxury／IWC酷黑軍風錶來襲　瓷化鈦金屬霧黑質感迷人
 

關鍵字：

GP, Girard-Perregaux, 芝柏表, IWC

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