心型鑽戒夠甜蜜了　竟藏紅碧璽見證熾熱愛情

▲FRED最新Pretty Woman系列鑽戒展現「心心相印」設計美學。（圖／Fred提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌FRED向經典電影《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman）致敬，推出心型設計的紅碧璽鑽石高級珠寶外，也為準新人備妥討喜的心型鑽戒與婚戒，包括3種設計的16款單鑽戒與兩款對戒，見證甜蜜蜜的戀情，令人驚喜的是戒環內圈還鑲有一顆紅碧璽象徵熾熱愛情，是只有佩戴者才知曉的愛情密語。

▲FRED Pretty Woman Par Amour 1.51克拉心型切割鑽戒（左）約1,052,900元，0.3克拉心型切割鑽戒約140,200元。



FRED Pretty Woman Par Amour系列焦點之作是超過1克拉的單顆心型主鑽，周圍繞著明亮型切割鑽石一起放閃，從側邊欣賞亦可見品牌的小巧思，將鑽石托高的戒台也可見鏤空心型裝飾；另兩款單鑽戒的戒環以設計感取勝，分別為心型鑽或圓鑽搭配半心型戒環，更顯華麗。

▲FRED Pretty Woman Par Amour 0.7克拉半心型白金鑽戒（左）約367,600元，半心型鉑金戒83,900元。

英國鑽石品牌則提供訂製獨一無二的專屬鑽戒，當中心型鑽有不同風格的鑲台可供挑選，主打容易入門的My First De Beers系列推出Aura鉑金心形鑽石戒指，以密鑲鑽石圍繞中央心型鑽，讓視覺上有放大效果；DB Classic系列鉑金心形鑽石戒指則吸引喜愛簡約風格的女性，單純展現心型鑽之美。

▲De Beers DB Classic鉑金心形鑽石戒指（左），Aura鉑金心形鑽石戒指，價格依鑽石等級而異。



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