三養辣雞麵推出啤酒　芒果口味喝起來甜甜的好幸福

文／Squid 圖／翻攝自ohohoh0301 IG

南韓便利商店常常推出可愛又逗趣的商品，像是三養的辣雞啤酒、小小兵鑽戒糖等等，都是外型超級可愛或是很特別的聯名商品，讓人忍不住想要嘗試一番。

三養辣雞啤酒

三養最出名的單品就是辣雞泡麵，那勁辣的滋味讓很多人吃完都難忘，最近品牌跟啤酒搭上線，推出「辣雞啤酒」，光看包裝讓人以為是辣味的單品，其實它是芒果口味的啤酒，喝起來一點都不會辣，反而甜甜的很受到大眾歡迎。

為什麼「辣雞啤酒」會推出芒果口味的單品呢？這中間的關聯就是因為辣雞泡麵實在太辣了，所以推出一款可以解辣的啤酒，甜甜的口味用來解辣剛剛好，而且喝起來非常清爽，讓人忍不住一喝再喝，很多網友都立刻買來嘗鮮。

小小兵鑽戒糖

鑽戒糖是許多7年級生小時候的回憶，在柑仔店還存在的年代，小時候一定要買一支來嚐嚐，那甜膩的滋味一口下去幸福滿點，現在南韓也推出「小小兵鑽戒糖」，把黃色的小小兵製作成鑽戒的模樣，拿在手上甚是可愛，也很童趣。

不僅在包裝上面跟設計樣式相當吸睛，最重要的是口味也很特別，比起一般常見的葡萄、草莓口味，運用蘋果製作出黃色的小黃人樣式，吃下口酸酸甜甜的，讓人不禁回想起小時候的記憶，是一款很可愛又好吃的單品。

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