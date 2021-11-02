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開啟卡地亞紅盒展現幸福魔法　美鑽戒見證感動時刻　

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▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲打開卡地亞傳奇紅盒，以美鑽戒開啟自己的閃亮旅程。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

開啟卡地亞（Cartier）傳奇紅盒，印入眼簾的是品牌獨有5C標準的單鑽戒，開始踏上專屬自己的閃亮旅程，總令人怦然心動，因為美鑽乘載著夢想、幸福與深刻意義，不僅是新人見證一生一世堅貞愛情的信物，亦可是寵愛自己的最佳禮物，紀錄人生重要時刻的美好。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑽戒除了講究鑽石4C條件，還強調第五個C正是超凡魅力所在。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑽戒見證永恆愛情。

貴為珠寶商的皇帝、皇帝的珠寶商，卡地亞鑽戒系列傳承品牌百年歷史的超凡工藝，僅採用淨度介於IF和VS2之間，以及顏色D與H等級間的美鑽，同時透過細膩的切割、鑲工與創意，賦予每件作品獨一無二的風采，但評定美鑽的4C等級的顏色Color、淨度Clarity、車工Cut、克拉Carat等條件，不足以展現卡地亞鑽戒的獨特，品牌特別強調第五個C「Charisma」，正是超凡魅力所在。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑽戒亦是寵愛自己的最佳禮物。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）               ▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞新款Solitaire 1895枕形切割單鑽鉑金戒指（左），Solitaire 1895橢圓形切割鑽石鉑金戒指。

想要擁有卡地亞鑽戒，最經典的選擇是Solitaire 1895系列，1895年問世時以低調鑲座設計為訴求，呈現和諧勻稱的外型，搭配對稱的4爪鑲座，讓人有鑽石彷彿懸浮在空中的錯覺，盡顯單顆主鑽的璀璨光芒。此系列今年秋季迎來新品，推出枕形與橢圓形不同切割鑽石可供選擇，更有戒環鑲鑽搭配圓形明亮式切割主鑽的款式，令人驚喜的是此款圓鑽戒新增小克拉的款式，不僅更容易入手，小巧精緻的設計在日常也更容易搭配。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲Solitaire 1895單鑽戒指推出小克拉款式。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Destinée鑽石鉑金戒指，圓形明亮式切割主鑽周圍圍繞一圈美鑽。

除了招牌的Solitaire 1895系列，卡地亞還備有豐富的戒台寵愛貴客，包括能凸顯主鑽並充滿歐式風格的Destinée系列、Ballerine系列等，品牌更貼心提供Set for you訂製服務，可選擇心儀等級的切割美鑽、挑選完美的戒台與材質，打造個人專屬的鑽戒，無論是文定之喜、結婚典禮、結婚紀念日，或是純粹的驚喜，卡地亞的純淨美鑽完美見證每一個感動時刻。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲每一只卡地亞鑽戒均以美麗的鑲工、原創的設計，展現品牌的完美工藝。

關鍵字：

卡地亞, Cartier

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