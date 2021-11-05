fb ig video ETtoday search mobile

租屋族必收5款「卡通熱壓吐司機」　皮卡丘、史努比烤紋可愛到崩潰

>

文／LOOKin

廚房小家電是一日三餐最省力的好幫手，近期尤以能一機多用的「熱壓吐司機」，因為省時又不占空間，還能輕鬆變化出多道輕食料理而受到小家庭與單身租屋族的喜愛！小巧可愛的機身搭配時尚外型已經很討喜，卻有不少與知名大咖卡通人物聯名的機款，除了實用，也讓每天的自煮料理充滿期待與儀式感，以下5款卡通吐司機真是可愛到崩潰！

推薦1 Bruno MIFFY熱壓三明治鬆餅機

單盤款8,580円、雙盤款14,300円

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

▲Bruno MIFFY熱壓三明治鬆餅機。（圖／翻攝自I.D.E.A online，下同）

Bruno新推出從繪本裡走出來充滿童趣的Miffy米飛兔三明治機，機身與過去機型明顯有了不同，延伸的手把搭配橘紅配色，頗有法國鄉村的復古風格，也跟米飛兔的風格超搭的！

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

單盤的機款附有兩款圖案烤盤，雙盤的機款則有四款圖案烤盤與餅乾烤盤，兩種機身價格將近差了一倍，但比較一下功能與烤出來的花樣豐富度，其實很值得啊！

推薦2. Burno 史努比熱壓三明治鬆餅機

單盤款7,700円、雙盤款13,200円

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

▲Burno 史努比熱壓三明治鬆餅機。

同樣由Bruno推出的熱壓三明治機，這款史努比限定款可是從去年熱賣到現在，雖然台灣官方並沒有正式販售這款聯名，但是各大拍賣網站都有代購，購買管道還蠻多的！

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

復古米白機身與搭配簡單的史努比圖案線條，不但時尚也可愛到揪心啊！

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

與米飛兔相同的規格設定：單盤的機款附有兩款圖案烤盤，雙盤的機款則有四款圖案烤盤與餅乾烤盤。只有擁有這台機器就能天天吃史努比下午茶，根本超值！

推薦3. recolte 麗克特 皮卡丘三明治機，NT$1,580

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

▲recolte 麗克特 皮卡丘三明治機。（圖／翻攝自recolte，下同）

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

日本簡約時尚品牌recolte，推出皮卡丘造型熱壓三明治機也是可愛爆棚。經典的黃色機身印上了皮卡丘的眨眼表情，貼心直立式收納設計，電源線可收納於底座。只要3分鐘就能在三明治印上格子、愛心、皮卡丘等超萌圖案。

推薦4. recolte 麗克特 Plaid厚燒格子三明治機小小兵限定款，NT$1,680

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

▲recolte 麗克特 Plaid厚燒格子三明治機小小兵限定款。

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

2.5cm厚燒烤盤搭配可調式5階段卡榫，烤盤總厚度可達約5cm！正反兩面為不同的小小兵圖案，只要2.5分鐘就能輕鬆壓出可愛小小兵造型吐司，隨機還附小小兵限定版專用精緻食譜。

推薦5. Disney迪士尼 小熊維尼熱壓吐司機，定価5,478円

▲熱壓吐司機。（圖／lookin提供）

▲Disney迪士尼 小熊維尼熱壓吐司機。（圖／翻攝自shop disney）

復古的維尼黃色機身，可愛的維尼在正中央揮手的模樣有夠Q萌！配色與機身的設計都簡約至極，反而更能襯托童趣的氛圍。能將吐司壓制成三角形，分別有維尼、小豬、蜂蜜罐等四款不同的圖案，看著維尼的笑臉超級療癒。這款吐司機在蝦皮上有不少賣家代購，有興趣的人可以詢價看看唷！

延伸閱讀：

史努比迷快動起來！網路訂單瞬間秒殺～外型口感兼具的「史努比吐司＆鬆餅機」NT2000有找！

買了不後悔的廚房小家電TOP1「多功能電烤盤」3款推薦：煎煮烤各種料理、日系外型美得心花開！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 吐司機, 烤吐司機, 烤吐司, 廚房家電, 個人小家電, 生活家電, 史努比, 小熊維尼, 三明治

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場

看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場

營養師曝「補鈣」4大NG食物搭配！最後一種反而會骨質流失

營養師曝「補鈣」4大NG食物搭配！最後一種反而會骨質流失

領死薪水別氣餒！「5個方法」讓你存款數字快速飆升

領死薪水別氣餒！「5個方法」讓你存款數字快速飆升

《今際》超正女星「透視白紗」太火辣！逆天超模腿、白皙腿根全看光 別在意別人眼光！停止對自己做「5件事」，你會更快樂 雙11優惠！星巴克60元抵用券手機免費領　85度C推「第二杯20元」 激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選 「義美小泡芙」內行激推隱藏吃法　各國泡芙一次看，這三種口味最經典 孫芸芸一腳劈開邊「拉筋」邊帶貨　辣曬超爆款「世紀聯名包」 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面