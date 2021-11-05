租屋族必收5款「卡通熱壓吐司機」　皮卡丘、史努比烤紋可愛到崩潰

文／LOOKin

廚房小家電是一日三餐最省力的好幫手，近期尤以能一機多用的「熱壓吐司機」，因為省時又不占空間，還能輕鬆變化出多道輕食料理而受到小家庭與單身租屋族的喜愛！小巧可愛的機身搭配時尚外型已經很討喜，卻有不少與知名大咖卡通人物聯名的機款，除了實用，也讓每天的自煮料理充滿期待與儀式感，以下5款卡通吐司機真是可愛到崩潰！

推薦1 Bruno MIFFY熱壓三明治鬆餅機

單盤款8,580円、雙盤款14,300円

▲Bruno MIFFY熱壓三明治鬆餅機。（圖／翻攝自I.D.E.A online，下同）

Bruno新推出從繪本裡走出來充滿童趣的Miffy米飛兔三明治機，機身與過去機型明顯有了不同，延伸的手把搭配橘紅配色，頗有法國鄉村的復古風格，也跟米飛兔的風格超搭的！

單盤的機款附有兩款圖案烤盤，雙盤的機款則有四款圖案烤盤與餅乾烤盤，兩種機身價格將近差了一倍，但比較一下功能與烤出來的花樣豐富度，其實很值得啊！

推薦2. Burno 史努比熱壓三明治鬆餅機

單盤款7,700円、雙盤款13,200円

▲Burno 史努比熱壓三明治鬆餅機。

同樣由Bruno推出的熱壓三明治機，這款史努比限定款可是從去年熱賣到現在，雖然台灣官方並沒有正式販售這款聯名，但是各大拍賣網站都有代購，購買管道還蠻多的！

復古米白機身與搭配簡單的史努比圖案線條，不但時尚也可愛到揪心啊！

與米飛兔相同的規格設定：單盤的機款附有兩款圖案烤盤，雙盤的機款則有四款圖案烤盤與餅乾烤盤。只有擁有這台機器就能天天吃史努比下午茶，根本超值！

推薦3. recolte 麗克特 皮卡丘三明治機，NT$1,580

▲recolte 麗克特 皮卡丘三明治機。（圖／翻攝自recolte，下同）

日本簡約時尚品牌recolte，推出皮卡丘造型熱壓三明治機也是可愛爆棚。經典的黃色機身印上了皮卡丘的眨眼表情，貼心直立式收納設計，電源線可收納於底座。只要3分鐘就能在三明治印上格子、愛心、皮卡丘等超萌圖案。

推薦4. recolte 麗克特 Plaid厚燒格子三明治機小小兵限定款，NT$1,680

▲recolte 麗克特 Plaid厚燒格子三明治機小小兵限定款。

2.5cm厚燒烤盤搭配可調式5階段卡榫，烤盤總厚度可達約5cm！正反兩面為不同的小小兵圖案，只要2.5分鐘就能輕鬆壓出可愛小小兵造型吐司，隨機還附小小兵限定版專用精緻食譜。

推薦5. Disney迪士尼 小熊維尼熱壓吐司機，定価5,478円

▲Disney迪士尼 小熊維尼熱壓吐司機。（圖／翻攝自shop disney）

復古的維尼黃色機身，可愛的維尼在正中央揮手的模樣有夠Q萌！配色與機身的設計都簡約至極，反而更能襯托童趣的氛圍。能將吐司壓制成三角形，分別有維尼、小豬、蜂蜜罐等四款不同的圖案，看著維尼的笑臉超級療癒。這款吐司機在蝦皮上有不少賣家代購，有興趣的人可以詢價看看唷！

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