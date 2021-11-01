Lisa超短瀏海罕見「露出眉毛」！扮「木頭人娃娃」秀九頭身比例

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa和Jisso一同在IG上釋出了今年的萬聖節造型，其中Lisa選擇裝扮的是《魷魚遊戲》中的超夯角色「123木頭人娃娃」，為了百分之百神還原，Lisa罕見的捲了「眉上瀏海」露出眉毛，此外，還展現了超狂的「九頭身」比例，讓粉絲都驚呼：「太可愛了！一點也不可怕。」

▲Lisa、Jisoo萬聖節裝扮。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m，以下同）



延續《魷魚遊戲》熱潮，劇中的角色們成為今年萬聖節最多人選擇的打扮，就連Lisa也不例外，她今年萬聖節的裝扮正是令觀眾都毛骨悚然的「123木頭人娃娃」，她穿上一模一樣的黃色圓領上衣、橘色小洋裝以及長筒白襪，並模仿娃娃外型綁起雙馬尾，還將瀏海捲成「眉上瀏海」，罕見的露出眉毛，顧到了所有小細節，完全100％還原了木頭人娃娃。

其實Lisa身上的服裝一點都不時髦，放在現實生活中甚至有些荒謬，但她依然是展現超強駕馭力，輕鬆穿出超狂的「九頭身」比例！雖然木頭人娃娃在劇中是恐怖的角色，但由Lisa裝扮起來，詭異的氛圍瞬間消失，剩下的只有滿滿的可愛，粉絲們都融化了：「太可愛了！一點都不可怕」、「好適合！」、「Lisa本來就是洋娃娃。」

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