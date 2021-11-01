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Jisoo「扮成Lisa」超濃妝認不出！本尊在一旁網驚：撞臉等級

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▲▼Lisa、Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo （右）在萬聖節扮成Lisa。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員皆是人氣寵兒，昨（10月31日）萬聖節Jisoo驚喜PO出變裝美照，這次不是扮成搞怪角色，而是變裝成為同團成員Lisa，Jisoo罕見以濃妝搭配上挑眼線，並以Lisa招牌帽T造型亮相，讓網友嚇到傻傻分不清楚。

▲▼Lisa、Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲▼Lisa、Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲▼Lisa、Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo以oversize灰色帽T搭配泡泡襪神還原Lisa在Solo時期的造型。（圖／翻攝自IG）

Jisoo一向給人清新美感，此次萬聖節她合體Lisa搞怪變裝，而Jisoo裝扮的角色竟然就是Lisa，她以Lisa Solo時期《LALISA》的毛帽造型為靈感，Jisoo一頭長直髮與精緻五官相當養眼，罕見將眼妝與唇妝都加深，使得眼型更加細長，呈現出混血娃娃般的妝容，連指甲也特地換上水藍色，種種細節幾乎與Lisa一模一樣。

▲▼Lisa、Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲▼Lisa、Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa 。（圖／翻攝自IG）

Jisoo憑藉oversize帽T演繹出下衣失蹤的火辣氛圍，接著運用白色泡泡長襪與高跟鞋加持，性感之餘帶點個性，簡直將Lisa的特色一次放送到位。唯一不同之處，大概就是Jisoo的毛帽貼心選用了「LALISA」字樣，可說是超暖心應援姐妹，讓網友驚呼：「根本認錯人」、「Jisoo太可愛了」、「Jisoo辣又甜」。

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, Jisoo, 萬聖節, 造型

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