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營養師教4款超簡單「低熱量點心」　吃冰淇淋也能不怕胖！

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▲▼ 營養師教4款超簡單「低熱量點心」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲營養師分享低熱量點心，不僅不怕胖還能補充營養。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不管是減肥時期或是平常時，難免都會有嘴饞的時候，想要吃點小點心又怕胖，不吃又好痛苦，其實只要選擇低熱量種類，連冰淇淋都能放心吃！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了4種低熱量點心食譜，不僅做起來很簡單，連新手自己在家都能輕鬆上手，對於平時蔬果吃太少的人來說，更是合適，負擔小又富含營養。

▲▼營養師教4款超簡單「低熱量點心」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃香蕉可可冰淇淋

要準備的材料很簡單，只需要冷凍香蕉2條，加上1茶匙可可粉就可以。用果汁調理機將香蕉和可可粉打勻混合後，裝進碗中，冷凍2小時以上，即使沒有成形，冰冰的吃也很好吃，還可以加一點果乾，味道更豐富。
這樣一人份的熱量約150大卡。

＃芋頭西米露（無糖）

準備芋頭180g＋牛奶150cc＋西谷米少許，跟一般做法比較不同的是，蕭瑋霖是先以營養萃取機將芋頭＋500ml的水打勻混合，可減少一般烹調時，芋頭要煮很久的困擾，打勻後放入微波加熱，拿出來加入牛奶再次打勻，再加入煮熟的西谷米即可。蕭瑋霖也提醒，芋頭微波時會膨脹，裝的容易要大一些；另外，如果是無法接受無糖的人，可加少許糖調味也OK。

兩人份熱量約350大卡。

▲▼營養師教4款超簡單「低熱量點心」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃蛋白蕉香綠奶昔

將冷凍香蕉1條＋50g燙熟的菠菜＋高蛋白粉25g加250ml水泡開，放到調理機裡打勻後就可以喝，除了有奶香外，又有淡淡的香蕉香，且菠菜營養價值豐富，可以一次滿足蛋白質、碳水化合物、膳食纖維。蕭瑋霖也建議，可將蔬菜及水果先冷凍，再加入乳清液打勻即可。

一人份熱量約200大卡，還有蛋白質25g。

＃養生白木耳露（無糖）

準備白木耳50g（濕）＋枸杞少許＋紅棗4顆。白木耳通常煮的過程，需要花一段時間才能「稠」化，蕭瑋霖同樣建議可透過營養萃取機先將白木耳＋500ml的水打細打勻，可以縮短烹調時間，只要透過電鍋煮一下就能簡單完成。將白木耳液倒入碗中，依序放入剩下食材煮熟即可，沒辦法接受無糖的人也可加入少許冰糖調味。

兩人份熱量約100大卡。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 零食, 點心, 不發胖, 食譜, 營養師, 建議

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