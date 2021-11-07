超平價「美妝收納」好物TOP 8！刷具桶、尼龍小包好用又划算

編輯／Beverly

美妝品富翁還在煩惱寶貝們要怎麼收納嗎？說到便宜又好用的收納大家應該都會想到IKEA吧，除了IKEA外，還可以在這3間連鎖商店找到超質感平價美妝收納好物，「立鏡收納盒」、「小物收納抽屜」、「手提化妝包」想要什麼就有什麼！還在找便宜、美觀的高CP值美妝收納，趕緊收藏這篇當你的購物清單吧。

Daiso

立鏡收納盒

將蓋子打開立在收納盒上就變成化妝鏡了！結合鏡子與收納的設計更省空間，造型美觀，收納好方便重點是價格還超便宜只要99元，化妝台必備收納好物首選就推立鏡收納盒。

▲立鏡收納盒。（圖／翻攝自IG@daiso_taiwan）

刷具收納桶

還在煩惱刷具沒地方放嗎？外觀超可愛的刷具收納桶，擁有超大容量、口徑大方便好拿取不卡卡，銅板價一上架就被搶購一空，喜歡可要抓準時間購入。

小物收納抽屜盒

別看它小小一個就瞧不起它！擁有魔術大空間，內含兩個抽屜及一個刷具收納桶，抽屜可以容易卸下讓物品方便擺放，還有四款可愛顏色的抽屜可以任意搭配，CP值真的太高啦。

▲小物收納抽屜盒，NT$69元。（圖／翻攝自IG@daiso_taiwan）

無印良品

尼龍手提化妝包

超人氣的手提化妝包，出遊攜帶或居家收納都派得上用場！不要看這款化妝包的容量好像很小，其實它超級能裝；尼龍材質的設計輕巧，稍微帶有厚度可防撞還防潑水，女孩出門不用再怕化妝包不夠裝，NT$430元。

▲尼龍手提化妝包。（圖／翻攝自無印良品官網）

吊掛盒型收納包

出遊必備的超實用收納包，「吊掛盒型收納包」附有掛勾便利的設計，內部為多隔層設計，可將小物放置整齊；超大容量可放下多款彩妝用品及200ml大小的保養品，是它最大的賣點。

▲吊掛盒型收納包。（圖／翻攝自無印良品官網）

MINISO

化妝棉收納盒

化妝棉還愁沒地方放嗎？超便利的化妝棉收納盒可方便抽取化妝棉，上方的蓋子可避免灰塵附著；蓋子掀起後，內部還有兩個隔層可收納其他美妝用品。

▲化妝棉收納盒。（圖／翻攝自MINISO蝦皮官網）

簡約乳液瓶＋噴霧瓶旅行套組

內含乳液及噴霧兩種噴瓶的簡約旅型套組，為不同需求的使用者提供適合的服務，附贈夾鏈袋的貼心設計，可避免液體內容物溢出，重點是兩入才59元，實在太划算啦！

▲簡約乳液瓶+噴霧瓶旅行套組。（圖／翻攝自@MINISO蝦皮官網）

IKEA

8隔層儲物格

熱銷到不行的8隔層儲物格，是美妝富翁的收納寶物！不同大小的隔層設計，可將物品準確分隔開；放置抽屜內一目了然的設計，可將收納物一次看清楚，方便拿取需要的物品，300元好看又划算。

▲8隔層儲物格。（圖／翻攝自IKEA官網）

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