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「美國歌后」透視蕾絲裹身太火辣！　近看卻讓網吐槽：超母湯

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記者王則絲／外電報導

「葛萊美歌后」泰勒絲（Taylor Swift）日前出席搖滾名人堂盛典獻唱時，選穿了一身黑色蕾絲連身褲裝登場，全身透視的視覺效果引人遐想，相當性感火辣，不過有些網友就忍不住吐槽：「腦中浮現塑身衣。」且近看會發現，正面中間有一條縫線，「像我媽的保暖衛生衣。」

▲泰勒絲Taylor Swift。（圖／達志影像）

▲泰勒絲Taylor Swift。（圖／達志影像）

▲泰勒絲於搖滾名人堂獻唱。（圖／達志影像）

有「葛萊美歌后」、「美國甜心」等封號的泰勒絲獲獎無數，在歌壇擁有無可取代的地位，她每次現身的時髦造型，也經常成為粉絲們的話題，這次泰勒絲出席搖滾名人堂獻唱Carole King的經典歌曲《Will You Love Me Tomorrow?》，穿著Sarah Regensburger的貼身黑色蕾絲連身褲裝登台，透視的蕾絲布料裹著全身，勾勒出完整的身形曲線，基底並不會直接看見肌膚，而是透出內層的金色光澤，但視覺上仍遊走在危險邊緣，性感韻味噴發。

不過對於這套造型網友們有話要說，不少人認為這樣全身的緊身蕾絲設計，缺少了蕾絲該有的輕盈與飄逸，且因為顯得裸露、引人遐想，讓人不禁聯想到「性感睡衣」，更有網友表示：「腦中浮現塑身衣」、「超母湯。」近看雖令人害羞，但也讓網友發現服裝前方有一條黑色縫線，「為什麼這件連身衣接縫要在前面呢？不能設在後面嗎？前面那一條讓人很難忽視，像我媽冬天穿的保暖衛生衣。」而後泰勒絲披上一件SAINT LAURENT的西裝外套，才顯得有搭配層次，也不會過於露骨。

▲泰勒絲Taylor Swift。（圖／達志影像）

▲泰勒絲於蕾絲連身裝外罩上一件西裝外套，讓造型顯得正式一些。（圖／達志影像）

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關鍵字：

泰勒絲, Taylor Swift, 搖滾名人堂, 蕾絲

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