Angelababy穿「密集恐懼裙」網罵翻！　公主風審美疲勞糗了

▲Angelababy（楊穎） 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）憑藉公主氣息深受粉絲喜愛，近期她在節目中穿著一套刺繡雕花裙裝，雖維持一貫的溫婉形象，卻引來大批網友表示「審美疲勞」，也有人指出她裙裝設計上大小的圓形印花圖案相當密集，「看了密集恐懼症爆發」、「不敢直視」。

▲Angelababy換上Elie Saab 2022早春系列中的刺繡雕花裙裝亮相 。（圖／翻攝自微博）



Angelababy總是給外界公主般的氣質形象，近日她換上黎巴嫩高級時裝設計師Elie Saab同名品牌 2022早春系列中的刺繡雕花裙裝亮相，安全牌禮服的框架下，以斜肩設計遍佈大大小小的立體花朵，宛如自然綻放在裙間，搭配上收腰細節以及流線裙身，與白皙肌膚相襯，營造出夢幻氛圍。

▲網友認為Angelababy公主風很審美疲乏。（圖／翻攝自微博）

Angelababy以纖細身材駕馭該禮服毫無難度，整體來說造型也非常完整，但美照曝光卻引發網友兩極看法，不少人認為公主風禮服已經視覺疲乏了，甚至裙裝上出現的刺繡印花設計，遠看會有密集恐懼效果，當然仍有粉絲力挺表示：「Angelababy的公主風沒話說」、「baby沒問題，攝影師可以換了」。

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