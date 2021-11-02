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肯德基「能喝的蛋糕」讓奶茶控淪陷　「雷神巧克力冰炫風」新口味回歸

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編輯／Beverly

大陸肯德基繼先前推出的「黑糖波波雪頂薯條杯」造成轟動後，這次新推出一款「能喝的蛋糕」立馬引起奶茶控的熱烈討論，一向大膽嘗試各種不同風味的肯德基，這次將整塊蛋糕放進奶茶中，誕生出熱呼呼的「焦糖芝士厚蛋糕奶茶」，讓網友大讚：「可以溫暖我整個冬天！」、「每天都要一杯。」

▲肯德基「芝士蛋糕醬」奶茶。（圖／翻攝自肯德基官方微博，小紅書@鏟屎老夏，@CAI╴采，麥當勞日本官方網站）

▲超高顏質焦糖芝士厚蛋糕奶茶。（圖／翻攝自小紅書@CAIˍ采）

肯德基的「焦糖芝士厚蛋糕奶茶」不只擁有超高顏質的外型，連配料也超級豐富。最上層撒上帶有焦香的焦糖餅乾碎片，中間厚厚一層鹹甜口味的芝士蛋糕醬還不夠，因為底部還有滿滿黑糖珍珠和慕斯凍，搭配清新的烏龍茶，喝起來香甜不膩口。

▲肯德基「芝士蛋糕醬」奶茶。（圖／翻攝自肯德基官方微博，小紅書@鏟屎老夏，@CAI╴采，麥當勞日本官方網站）

▲芝士厚蛋糕奶茶上面一層濃厚起司，光看就好罪惡。（圖／翻攝自小紅書@鏟屎老夏）

綿密滑順的芝士蛋糕醬讓網友直呼「一口接一口根本停不下來」、「濃郁絲滑的蛋糕醬簡直太絕了，爆好喝～」、「甜蜜又不會過膩，好喝到上頭！」。不過也有網友表示「喝了覺得一般般」、「真的好普通，哪有什麼蛋糕」，評價兩極還是讓人蠻期待。

除了肯德基，日本麥當勞的人氣商品「雷神巧克力冰炫風」以最新版本回歸！首次在秋冬期間販售的雷神巧克力冰炫風，有別於先前口味，加入了代表雪的意象的白巧克力，為秋冬新品做開場。

▲肯德基「芝士蛋糕醬」奶茶。（圖／翻攝自肯德基官方微博，小紅書@鏟屎老夏，@CAI╴采，麥當勞日本官方網站）

▲雷神巧克力冰炫風推出新口味。（圖／翻攝自McDonald's Japan）

以經典的牛奶冰淇淋為基底，加入微苦的黑巧克力與香甜的白巧克力醬結合，最後撒上雷神巧克力，餅乾酥脆的口感提升整個冰炫風的好滋味，最後搭配限量的雷神巧克力Logo紙杯，實在太可愛。

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關鍵字：

肯德基, 奶茶, 新品, 秋冬新品, 芝士蛋糕醬, 能喝的蛋糕, 速食, 創意料理, 麥當勞, 冰炫風雷神, 雷神巧克力

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