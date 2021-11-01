fb ig video ETtoday search mobile

71公斤大尺碼女模奪「選美冠軍」！　靠小圓肚、肉肉大腿擄獲評審

>

編輯／JJ

大家印象中對於「選美小姐」的外型要求，不外乎是越瘦越好，纖細的雙腿、S腰線還有11字腹肌都是基本標配，不過近日於泰國舉辦的環球小姐選美比賽中，奪得冠軍的「71公斤大尺碼模特兒」卻是一項標配都沒有，她有的反而是圓圓的小肚，和略顯粗壯的肉肉蜜大腿，但她的自信成為致勝關鍵，成功擄獲評審的心，寫下選美歷史上新的一頁。

▲選美冠軍Anchilee Scott-Kemmis。（圖／翻攝自IG）

▲本屆泰國環球小姐選美比賽冠軍Anchilee Scott-Kemmis。（圖／翻攝自IG@annscottkemmis，以下同）

獲得本屆泰國環球小姐選美比賽的「71公斤大尺碼模特兒」：Anchilee Scott-Kemmis，今年僅22歲而已相當年輕，畢業於雪梨大學，在泰國擔任大尺碼模特兒的工作，澳泰混血的她擁有183公分高挑身形，體重足有71公斤，換算BMI值的話為21.2，屬於健康範圍內略微豐腴的數值，相較於其他選美小姐，多以過輕～標準之間為主，讓她在眾多選美參賽者中顯得大一號。

▲選美冠軍Anchilee Scott-Kemmis。（圖／翻攝自IG）

參加選美比賽，卻不會過度節食控制體態的Anchilee，本身就十分推廣「真實身材的美」概念，致力打破大家對於審美觀念的刻板印象，她強調真實、接受與多元化，並以此定義自己。

▲選美冠軍Anchilee Scott-Kemmis。（圖／翻攝自IG）

在Anchilee的外型中可以看到，她像一般人一樣有些小贅肉，肚子不用力時就是圓圓的，大腿結實粗壯，也有許多女孩們在意的馬鞍肉，但Anchilee以自信展現身體健康、自然的線條之美，在眾多纖細的佳麗當中脫穎而出，成功獲得評審們的賞識，奪下本屆泰國環球小姐選美比賽的冠軍寶座，也讓更多喜歡她的粉絲們明白，身體上的小肉肉是正常的，根本不可恥，以及真實體態的美麗之處。

▲選美冠軍Anchilee Scott-Kemmis。（圖／翻攝自IG）

▲選美冠軍Anchilee Scott-Kemmis。（圖／翻攝自IG）

►Lisa超短瀏海罕見「露出眉毛」！扮「木頭人娃娃」秀九頭身比例

►「美國歌后」透視蕾絲裹身太火辣！　近看卻讓網吐槽：超母湯

關鍵字：

選美, 大尺碼模特, 環球小姐

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

炫耀多半是因為不自信！5個「常見心理學」教你讀懂人心

炫耀多半是因為不自信！5個「常見心理學」教你讀懂人心

哪個男人敢把腳翹在孫芸芸大腿上？　戴282萬「錶王」的親弟才敢

哪個男人敢把腳翹在孫芸芸大腿上？　戴282萬「錶王」的親弟才敢

Jisoo「扮成Lisa」超濃妝認不出！本尊在一旁網驚：撞臉等級

Jisoo「扮成Lisa」超濃妝認不出！本尊在一旁網驚：撞臉等級

Lisa超短瀏海罕見「露出眉毛」！扮「木頭人娃娃」秀九頭身比例 奧斯塔羅12星座一周運勢1101-1107　處女桃花運旺、摩羯很享受生活 林志穎老婆靠香奈兒圍巾取暖　拎百萬鱷魚皮柏金包吸睛 Angelababy穿「密集恐懼裙」網罵翻！　公主風審美疲勞糗了 7款「茶香系香水」一聞就治癒　質感瓶身愛到無法放手 柯佳嬿全身撞衫孫藝真！女神氣場「獲官方認證」網：國際級比美 美女網紅炫百萬勞力士滿天星鑽錶　忘了名錶代言在身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面