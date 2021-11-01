71公斤大尺碼女模奪「選美冠軍」！　靠小圓肚、肉肉大腿擄獲評審

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大家印象中對於「選美小姐」的外型要求，不外乎是越瘦越好，纖細的雙腿、S腰線還有11字腹肌都是基本標配，不過近日於泰國舉辦的環球小姐選美比賽中，奪得冠軍的「71公斤大尺碼模特兒」卻是一項標配都沒有，她有的反而是圓圓的小肚，和略顯粗壯的肉肉蜜大腿，但她的自信成為致勝關鍵，成功擄獲評審的心，寫下選美歷史上新的一頁。

▲本屆泰國環球小姐選美比賽冠軍Anchilee Scott-Kemmis。（圖／翻攝自IG@annscottkemmis，以下同）



獲得本屆泰國環球小姐選美比賽的「71公斤大尺碼模特兒」：Anchilee Scott-Kemmis，今年僅22歲而已相當年輕，畢業於雪梨大學，在泰國擔任大尺碼模特兒的工作，澳泰混血的她擁有183公分高挑身形，體重足有71公斤，換算BMI值的話為21.2，屬於健康範圍內略微豐腴的數值，相較於其他選美小姐，多以過輕～標準之間為主，讓她在眾多選美參賽者中顯得大一號。

參加選美比賽，卻不會過度節食控制體態的Anchilee，本身就十分推廣「真實身材的美」概念，致力打破大家對於審美觀念的刻板印象，她強調真實、接受與多元化，並以此定義自己。

在Anchilee的外型中可以看到，她像一般人一樣有些小贅肉，肚子不用力時就是圓圓的，大腿結實粗壯，也有許多女孩們在意的馬鞍肉，但Anchilee以自信展現身體健康、自然的線條之美，在眾多纖細的佳麗當中脫穎而出，成功獲得評審們的賞識，奪下本屆泰國環球小姐選美比賽的冠軍寶座，也讓更多喜歡她的粉絲們明白，身體上的小肉肉是正常的，根本不可恥，以及真實體態的美麗之處。

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