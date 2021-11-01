柯佳嬿全身撞衫孫藝真！女神氣場「獲官方認證」網：國際級比美

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣女星柯佳嬿近期在戲劇《無神之地不下雨》中友情演出，先前為宣傳戲劇，柯佳嬿身穿精品VALENTINO黑白套裝擺拍美照，昨（10月31日）晚間更獲得品牌官方IG親自轉發分享，可見女神影響力。而眼尖網友也發現，韓星孫藝真曾巧合穿上同款造型，兩位女神撞衫畫面曝光十分養眼。

▲柯佳嬿美照獲得VALENTINO官方IG轉發。（圖／翻攝自IG）

柯佳嬿高人氣受到一線精品青睞，先前穿著VALENTINO秋冬黑白套裝擺拍，運用白襯衫搭配俐落剪裁的西裝外套營造幹練風格，中央則點綴荷葉邊元素打造豐盈效果，且刻意將黑色蕾絲緞帶垂下，柯佳嬿演繹起來相當自如，纖細體態完美消化造型，稍早也受到品牌官方親自轉發美照PO文，讓粉絲見證其國際影響力。

▲孫藝真先前才穿著同一身造型拍攝形象照 。（圖／翻攝自IG）

而韓星孫藝真與VALENTINO一向維持密切合作，先前的形象照拍攝中就曾穿著該套服裝，雖與柯佳嬿撞衫，但兩人演繹方式其實相當不同，柯佳嬿選擇打開領口呈現造型，孫藝真則是將脖子間的黑色蕾絲帶以蝴蝶結方式點綴其中，一個率性一個柔美，掀起網友討論，「女神撞衫好養眼」、「柯佳嬿帥又美」、「鳳南全智賢沒輸啦」。

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