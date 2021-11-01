吳慷仁視千萬三問錶為夢幻逸品　「要多接幾場活動了」！

▲寶格麗於台北101舉辦複雜功能錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今於台北101的全沉浸數位展演場域AMBI SPACE ONE舉辦複雜功能錶展，端出80只總值約6億元的傑作，當中包括13只大小自鳴與三問錶，鮮少出席時尚活動的金鐘視帝吳慷仁與女星楊謹華各自展演男女主打款，喜歡收藏老錶的吳慷仁視能報時的三問錶為夢想，笑著說：「要多接幾場活動了！」是否曾送女友邵雨薇珠寶？他說：「沒送過女生珠寶，可能也要多接活動了，但我上次送相機，她很滿意。」

▲吳慷仁夢想擁有三問錶，笑稱要多接幾場活動才能達成夢想。（圖／記者屠惠剛攝）





▲吳慷仁佩戴的寶格麗OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕錶，8,050,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

今吳慷仁佩戴寶格麗全黑類鑽碳處理鈦金屬Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕錶，鏤空網格設計配上精密機芯，讓他相當著迷；選錶屬於「外貌協會」的楊謹華，則展示Divas’ Dream Divina Mosaica Minute Repeater 超薄三問報時腕錶，鑽石鑲嵌馬賽克的扇形圖騰展現精湛珠寶工藝與義式美學，問及何時會想擁有此款奢華腕錶？她說：「幾年後的50歲。」

▲楊謹華欣賞寶格麗複雜功能錶，心儀Serpenti珠寶錶。（圖／記者屠惠剛攝）





▲楊謹華佩戴的寶格麗DIVINA MOSAICA MINUTE REPEATER三問鑽錶，11,220,000元。

此次錶展寶格麗端出多款台灣首度曝光的限量錶，最令人矚目是限量編號1號的Octo Roma大自鳴月相萬年曆白K金鑲鑽藍色面盤腕錶，藍色的藍寶石水晶面盤透出零件數高達1,200枚的BVL980大自鳴四鎚機芯：此外，頂級自鳴錶也結合招牌珠寶鑲嵌工藝，身價近逼4000萬元。

▲寶格麗全球限量8只的OCTO ROMA GRANDE SONNRIE 大自鳴月相萬年曆腕錶（上）31,590,000元，限量1只大自鳴鑽錶39,630,000元。

另一場精采的積家（Jaeger-LeCoultre）「THE SOUND MAKER」錶展，正於高登鐘錶台北老爺形象店登場，以珍罕時計回顧品牌鳴響腕錶的歷史演進，款式包括提醒約會的妙音腕錶、Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle超卓傳統三問大師系列萬年曆腕錶、Memovox 響鬧腕錶等。

▲積家Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle超卓傳統三問大師系列萬年曆腕錶。（圖／積家錶提供）

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