比168更好執行！營養師：「隔日斷食法」超有感，5種人不要試

▲隔日斷食法較容易執行，讓人願意持續下去。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣越來越冷，吃東西也變得越來越不節制，想要減肥卻又減不下來嗎？營養師高敏敏建議不妨試試「隔日斷食法」，一天正常吃，一天禁食，正常吃只須保持平常飲食，禁食日則是天只吃一餐，這個方式比168斷食更好執行！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

「隔日斷食法」顧名思義就是一週中，一天採取正常飲食，隔天禁食，可以依據自己的時間來調整，最簡單可以用週一、三、五、日和二、四、六區分，禁食日整天只吃一餐，攝取熱量佔每個人一日總熱量需求25%，平均大約是300-500大卡左右。

斷食法除了吃東西的「時間」很重要之外，「吃什麼」更是是否成功的關鍵之一，建議可以吃原型食物，多纖維的蘿蔔、地瓜、南瓜等；新鮮蔬果像是菠菜、青花菜、芭樂、蘋果，像是瓜類、菇類、藻類也都是蔬菜，建議可各色補充。

優質蛋白質像是牛奶、豆製品、低脂肉品、蛋類，盡量避免像是高糖、高油、加工食品等食物，並以蒸煮滷烤的烹調方式為主。

若是想要更有效率的斷食，高敏敏也建議注意三件事，首先吃東西只要七、八分飽就好，不要暴食狂吃、多喝水幫助代謝，有時候覺得餓，可能是因為口渴了，最後每個人的作息不同，試著找出最適合自己的斷食法與時間來執行。

她也提醒，以下五種人建議不要嘗試斷食，像是高血糖/糖尿病患者容易血糖低和暈眩、懷孕/哺乳需要充足營養，不建議餓太久、飲食失調疾病者，暴食和厭食需先恢復正常飲食、胃功能不好的人，空腹容易引起胃不適、青少年/成長中兒童，此時需要充足均衡營養。