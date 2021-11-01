fb ig video ETtoday search mobile

比168更好執行！營養師：「隔日斷食法」超有感，5種人不要試

>

▲▼隔日斷食法。（圖／Unsplash、Pexels）

▲隔日斷食法較容易執行，讓人願意持續下去。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

天氣越來越冷，吃東西也變得越來越不節制，想要減肥卻又減不下來嗎？營養師高敏敏建議不妨試試「隔日斷食法」，一天正常吃，一天禁食，正常吃只須保持平常飲食，禁食日則是天只吃一餐，這個方式比168斷食更好執行！

▲▼隔日斷食法。（圖／翻攝自營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

「隔日斷食法」顧名思義就是一週中，一天採取正常飲食，隔天禁食，可以依據自己的時間來調整，最簡單可以用週一、三、五、日和二、四、六區分，禁食日整天只吃一餐，攝取熱量佔每個人一日總熱量需求25%，平均大約是300-500大卡左右。

▲▼隔日斷食法。（圖／Unsplash、Pexels）

斷食法除了吃東西的「時間」很重要之外，「吃什麼」更是是否成功的關鍵之一，建議可以吃原型食物，多纖維的蘿蔔、地瓜、南瓜等；新鮮蔬果像是菠菜、青花菜、芭樂、蘋果，像是瓜類、菇類、藻類也都是蔬菜，建議可各色補充。

優質蛋白質像是牛奶、豆製品、低脂肉品、蛋類，盡量避免像是高糖、高油、加工食品等食物，並以蒸煮滷烤的烹調方式為主。

▲▼隔日斷食法。（圖／Unsplash、Pexels）

若是想要更有效率的斷食，高敏敏也建議注意三件事，首先吃東西只要七、八分飽就好，不要暴食狂吃、多喝水幫助代謝，有時候覺得餓，可能是因為口渴了，最後每個人的作息不同，試著找出最適合自己的斷食法與時間來執行。

她也提醒，以下五種人建議不要嘗試斷食，像是高血糖/糖尿病患者容易血糖低和暈眩、懷孕/哺乳需要充足營養，不建議餓太久、飲食失調疾病者，暴食和厭食需先恢復正常飲食、胃功能不好的人，空腹容易引起胃不適、青少年/成長中兒童，此時需要充足均衡營養。

關鍵字：

斷食, 隔日斷食法, 營養師高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

哪個男人敢把腳翹在孫芸芸大腿上？　戴282萬「錶王」的親弟才敢

哪個男人敢把腳翹在孫芸芸大腿上？　戴282萬「錶王」的親弟才敢

炫耀多半是因為不自信！5個「常見心理學」教你讀懂人心

炫耀多半是因為不自信！5個「常見心理學」教你讀懂人心

林志穎老婆靠香奈兒圍巾取暖　拎百萬鱷魚皮柏金包吸睛

林志穎老婆靠香奈兒圍巾取暖　拎百萬鱷魚皮柏金包吸睛

柯佳嬿全身撞衫孫藝真！女神氣場「獲官方認證」網：國際級比美 Jisoo「扮成Lisa」超濃妝認不出！本尊在一旁網驚：撞臉等級 Lisa超短瀏海罕見「露出眉毛」！扮「木頭人娃娃」秀九頭身比例 奧斯塔羅12星座一周運勢1101-1107　處女桃花運旺、摩羯很享受生活 周子瑜「白襯衫撐爆扣子」身材逆天！　洩絕美腰臀比例電暈粉絲 快訊／IKEA敦北「城市小巨蛋店」開幕日曝光　11／30對外迎客有彩蛋！ Angelababy穿「密集恐懼裙」網罵翻！　公主風審美疲勞糗了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面