麥當勞推出漢堡、蛋捲冰小夜燈　一點亮巨可愛又溫馨，吃貨必收藏

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別人的麥當勞總是不會讓人失望！不只是各種令人垂涎三尺的口味，大陸麥當勞最近還推出了限定版「夜燈禮盒」，將小夜燈做成了最經典的薯條、漢堡還有蛋捲冰淇淋共三種樣式，半透明的外殼內散發溫暖的黃光，可愛外型擺在房間中超療癒！且就連包裝盒也會發光，就像一間小型的麥當勞一樣，這組非常值得收藏。

▲大陸麥當勞小夜燈禮盒。（圖／翻攝自小紅書，以下同）



說到麥當勞最經典的餐點，腦中第一個浮現的大概就是薯條、漢堡和萬年不敗的蛋捲冰淇淋了吧！大陸麥當勞便以這三項餐點為發想，設計出了「夜燈禮盒」，以如同馬賽克玻璃的立體建構感打造，讓底座的光源能從四面八方均勻發散，且每一款上頭都有麥當勞的金拱門標誌，超級可愛！

這款「夜燈禮盒」吸睛的原因不只是小夜燈本體，它的包裝外盒也充滿巧思，以招牌的紅、黃配色呈現，兩側設有透明的小窗戶造型，裡頭同樣也會發光，擺在家中就像是一座迷你的麥當勞店舖一樣，十分療癒溫馨，不過喜歡的朋友們可能要再等等了，此為30週年的限定禮品，目前已全數贈完，只能等待未來可能於台灣上市的一天了。

由於麥當勞小夜燈是還原招牌餐點，讓網友搞笑表示：「只能看不能吃，看著就飽了，剛好減肥」、「我要吃！」、「超想要！」、「敲碗薯餅造型。」