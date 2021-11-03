10本11月號日雜開箱　SOUSOU可愛束口袋、TOD'S托特包微入秋必備

文／妞新聞

時序入秋，妞妞們是否感受到早晚天氣漸漸變涼了呢？隨著換季的日子到來，妞編輯也要來推薦10本11月號日雜，讓妞妞們可以提早掌握秋冬流行趨勢！

11月號日雜推薦1：《成熟女性自然生活風格》

「日子可以過得平淡無聊，也可以精彩有趣」，《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》主打大人的品味步調，本期網羅了彩妝、美容、居家、健康、飲食、旅行等各大情報，只想入手一本就搜集到最多流行資訊的人千萬不要錯過它。附錄送出「SOU・SOU筒狀束口收納袋」，帆布材質耐用又耐看！

11月號日雜推薦2：《marisol》

《marisol》主打「40世代職場魅力女性的流行」，單元主題多為對於精品服飾與合宜穿著的技巧，如果妞妞們也是職場人，或許可以從中找到自己的OL風格哦！「THIRD MAGAZINE大小泡泡夾鏈袋」一共有2入組，可用來收納小物，大地色系特別適合秋天使用。

11月號日雜推薦3：《Oggi》

自疫情爆發後，改變了我們的生活及工作模式，工作服也從正式套裝轉變成休閒，再由休閒風為中心加入一點奢華元素，《Oggi》本期特別推出全新時代的通勤時尚，還想不到明天要穿什麼嗎？入手這本讓你穿搭沒煩惱。附錄為「TOD`S托特包」簡單的品牌LOGO，搭配麻布風材質，輕鬆搭配各種造型。

11月號日雜推薦4：《IN RED》

30歲的成熟女性應該要如何打扮才最適合自己呢？《IN RED》是專為30歲女性誕生的日雜，除了介紹流行又有品味的方法之外，還會介紹保養、旅遊、紓壓等不同的內容。附錄送出「SNOOPY造型抱枕」，天氣漸漸轉涼，抱著柔軟的SNOOPY抱枕暖一下吧！

11月號日雜推薦5：《mini》

時序已轉秋冬，《mini》本期將為韓流迷帶來最新穿搭與美妝訊息，像是最新運動鞋推薦、平價單品爆買清單等，網購想要零失誤就必收這本！另外，今年恰好是迪士尼動畫「小飛象」上映80週年，所以《mini》的附錄特別贈出可愛的「小飛象臉部造型收納包」，背面有可裝交通票卡的夾層和拉鍊口袋，掛鉤上還加了伸縮拉繩，還不掛在包包一起帶走嗎？

11月號日雜推薦6：《GLOW》

《GLOW》本期公開女孩日常穿著的穿搭技巧，還有專家親授的立體美眉術、洗鍊出眾的黑色生活提案。附錄送出「紀之國屋KINOKUNIYA環保購物袋」，黑白配色簡潔大方，袋子裡的拉鍊夾層是保冷空間，可以把常溫和需要保冷的物品分開擺放。

11月號日雜推薦7：《steady》

誰說上班族每天只能穿著一成不變的套裝呢？《steady》本期為工作而努力的OL們，收錄許多適合上班族的流行時尚、髮型與身體保養等豐富內容，讓上班生活時尚又不無聊。附錄贈出「miffy米飛兔房子造型束口收納袋」，可立著擺放，當作居家裝飾品也很OK！

11月號日雜推薦8：《美ST》

《美ST》以「美麗、飲食、習慣」作為主題，從內在、外在、習慣等三方面的夾擊，讓妞妞們可以由內到外散發最美的自信。附錄為「HIDEMARI乳液試用組」，換季的時候肌膚最容易出現問題或乾燥，勤擦乳液才能維持每美肌！

11月號日雜推薦9：《BAILA》

《BAILA》的風格主打優雅、低調、內斂，不盲目追求流行趨勢，而是透過質感的呈現，散發女孩由內而外的魅力，除了一般服裝的搭配之外，還時常推出化妝、髮型、運動、塑身、旅遊、美食、心靈等精采單元。附錄送出「uncrave托特包」，百搭素色配上品牌LOGO，上學和上班都適合背！

11月號日雜推薦10：《spring》

《spring》本期帶來時尚秋季穿搭主題，除了有SPRING女子30天造型提案，還推薦一週穿3天也很OK的「優質針織衫」，以及褲、裙和鞋子的下半身穿搭建議，還在猶豫這一季應該怎麼穿，需要專業建議的人趕緊入手！附錄送出「miffy米飛兔房子造型收納盒」，繽紛的設計，用於客廳、廚房、玄關、房間都很搶眼！

以上10本11月號日雜推薦給妞妞們，你最喜歡哪一本呢？

Source：博客來

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