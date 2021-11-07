心測「動物園最想照顧哪一區」　看出這間公司和工作是否適合你？

文／妞新聞

妞妞們喜歡現在的工作以及自己所待的公司嗎？還是剛畢業但遲遲找不到工作機會呢？對於你想要就職的公司，你最需要注意哪件事，讓我們做個簡單的心理測驗就能知道啦！只要在動物園中選一個自己最想任職的區域，讓妞編輯來為你們仔細分析，現在這間公司適不適合你吧！

▲動物園選最想任職的區域。（圖／六福村）

問題

妞妞們先閉上眼睛稍微冷靜個30秒，讓心沉浸下來再來好好地做測驗！睜開雙眼後問問自己：

「在動物園裡，你最希望自己被分派去照顧哪一區動物？」憑直覺從以下四個答案中，挑選一個自己最喜歡，選好答案之後就讓我們開始解析囉。



A 爬行區

B 猛獸區

C 飛禽區

D 草食區

-------測驗答案防雷線--------

▲（圖／愛奇藝台灣站）

公司適合度測驗 A.爬行區

爬行動物具有敏銳的視覺與聽覺，強項是感受力、適應力與忍耐力，選擇照顧「爬行區」的妞妞們，重視的是公司的穩定度，選擇想要就職的公司時，會特別留意公司員工的流動率高低，員工是否能做得長久等等，他們喜歡在一個相對穩定、能持續發展的環境中，而這樣的公司也能讓他們的優勢更能得到發揮。

▲（圖／빈센조）

公司適合度測驗 B.猛獸區

猛獸區的動物特質是勇猛、兇狠、毫無畏懼，這類型的人勇於爭取，而且在工作常常會有出人意料的舉動，他們在選擇新公司時，比較在乎這裡的創新能力與前景，看這個公司能否學到新東西、工作是否有挑戰性等等，他們喜歡像獅子一樣成為王者，有沒有讓自己自由施展才能的大舞臺非常重要。

▲（圖／愛奇藝台灣站）

公司適合度測驗 C.飛禽區

飛鳥就是需要能飛翔的天空，所以選擇飛禽區的妞妞們，對於一間公司最在乎的是那裡有無升遷管道、主管是從內部拔擢，還是空降而來？這類型的妞妞們眼界開闊，有遠見、有目標，若是公司有著明確且良好的晉升管道，較能發揮才能呢。

▲（圖／스타트업）

公司適合度測驗 D.草食區



草食類動物大多溫順、喜歡群居生活，不爭不搶，彼此和平相處，選擇照顧此區動物，代表你在尋找適合就職的公司時，會注意同事間的相處互動模式是否友好、平和，能不能讓你有歸屬感，安全、舒服度高的環境更能讓你安心工作，獲得發展！若是和公司同事處不好，你有可能會馬上離職呢。

自己在乎的點和現在的公司符合嗎？若不適合就盡早喊停，對彼此都是好事！也祝福各位妞妞可以找到一個自己最喜歡的工作環境囉～Fighting～

Source：科技紫微網

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