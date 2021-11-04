12星座11月運勢出爐！金牛好得不得了　摩羯、雙魚把握「極旺」偏財運

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本月份並不好過，其實對你們的個性直來直往的來說，有時候你的惡毒、善良都不夠純粹，在這樣的情況下它就會成為你痛苦的根源，意思是告訴你，要好就好到極致，要壞就壞到徹底，很多事情先天註定，但是可以由你的舉止去做改變，這就是運。金錢的部分要做出一點改變，合作的對象、賺錢的手法，說話技巧都應該要再修煉，感情部分的相處其實互相之間都有點粗糙、粗心，誰都沒有聽進誰的話，自然而然容易冷卻，事業部分反而是相對比較熱的一環，所以跟同事跟主管相處好，讓自己做事順心開心一點，自然就可以有所發揮。

金牛座 4.21~5.20

相較於你的鄰居牡羊，你的運勢可是好的不得了，工作部分不怕不懂，就怕裝懂，一定要讓自己誠實一點，不怕不足，生活就怕已經滿足，當你沒有慾望、沒有目標的時候，自然就不會出現一個積極的自己，然而土象星座天生的宿命就是一定隨時都要找到生活目標，這會讓你顯得更有魅力，也可以有助你的愛情運勢，因為你在朋友面前就可以展現得更像自己；交友要記得一個原則，酒肉可以穿腸過，但是佛在心中一定要有，你可能會不小心碰到爛桃花，你可能會不小心交到一些爛朋友，這部分有所節制、有所選擇就對了。

雙子座 5.21~6.21

這個年底很像坐雲霄飛車，在上波水逆來襲的時候，雙子是頭一個遭殃的，接著運勢上揚到11月又下降了，其實生活本來不苦，苦的是你慾望過多卻達不到，所以減低一些對自己的自我要求，減少一些本來想達成的目標，這樣是不是就能更專注，做事更純粹，生活也就能更快樂！人心本來可以不累，卻常常因為敏感放不下太多事而感覺到疲倦，雙子在這個月份對感情、生活、自我要求總總，都有幫自己打低分的狀態出現，其實你要常常告訴自己，我是很好的，看著鏡子想想自己的優點在哪裡，去強化它，缺點的部分不是叫你不改，而是不要自己去打擊自己的信心，削弱了實力可就不好了，人際關係相處中要展現你的自信，要告訴自己你是最棒的。

巨蟹座 6.22~7.22

這個月你的腦筋很靈活，但雖有很好的發想、靈感卻還不夠，要加上生活閱歷的累積還有後面的堅持，才能達到你想要的目的，這週面對工作上，一定要規劃一整套之後再下手去做，只要不要讓自己的邏輯出了狀況，一切事情就可以進行得比較完整，在人際關係的相處上一定要記得，人情歸人情，事情歸事情，不要因為跟誰好跟誰親近，或是一時的感覺不錯就撩下去，跟這個人就走得很近，就先完成這部分的事，這就會亂了前面提到的「邏輯」重要性；有時候會覺得這個月身上的壓力、擔子有點重，所以你應該就專注的顧好自己的事，再去答應幫助別人的事，這樣就可以感覺輕鬆一點。

獅子座 7.23~8.22

到年底了，你有很多計畫想做卻遲遲未採取行動，要記住：一輩子很短，如果不小心遇見了錯的人、錯的工作，一定要學會適可而止，重新出發再開始，這就是斷捨離的終極真諦，其實獅子座很強韌，他從來不會被任何大事吹垮，而是被一次次的小失望累積而耗盡力量，所以獅子座心靈的部分堅強，原比你外在展現的更重要，獅子喜歡展現氣勢，看起來很兇悍，一接近他常常發現卻是遍體麟傷，所以找到你療傷的方式很重要，愛情、家庭都會是你很好的解藥；而在事業上與人相處之間，有很多的爭執意見衝突，其實你應該要力爭到底，因為你的想法會是你自己喜歡的，如果順從別人後面會不快樂喔。

處女座 8.23~9.22

儘管本月你是星座運勢最好的一個，但是不要因此而沾沾自喜，有一些話提醒你是：記得別人低調的時候你就高調，而別人高調的時候，你就微笑看著，如果沒有一盞燈為你亮起的時候，你也要嘗試著自己發光去照亮自己，土象星座常常有孤芳自賞，自己很欣賞自己，知道自己能力卻沒有讓四周人看見，這會是個大問題，建議你找個好的火象星座搭配，因為火象星座正好相反，很會展現可是有時候準備不足，平衡一下總是好的，這點也提醒你，無論在朋友的交往上面，或是工作的合作，一定要找尋跟自己個性上可以有所互補搭配，能力上也是如此，千萬也要記得，私下時間一定要培養自己的專業技能。

天秤座 9.23~10.22

工作上只告訴你一句話，人生如果錯了方向，懂得停止就是進步，懂得轉彎自能找到出路，而在生活之中，幽默感的相處除了能讓別人增加對你的好感外，得體的打扮穿著配上你優美的一種說話方式，更能增加你得到機會，在工作上要自己爭取，而在賺錢的管道上，客戶的相處絕對是最重要的一環，所以你寧可犧牲吃喝玩樂的一些時間，去著重能賺錢的目標發展是最好的。

天蠍座 10.23~11.21

本月份對個性比較鮮明的你們來講，是比較需要忍耐的一個月份，假設你在職場上覺得一個人虛偽，但你千萬不要形於色，不要展現你對人的喜好，以免讓別人抓到你的小尾巴，知道你是站哪邊的，另外一點是當你吃了悶虧，不要動口、動手，也許你覺得很難，為什麼被打了巴掌後還不能還手，那是因為背後藏著的影響可能會改變你這個月份的運勢，所以先忍耐沉著的觀察，再出手不遲，在感情生活中，有時我們之所以做錯事，是因為你該用腦的時候，你卻動用了感情，容易因感性誤事，所以務必拿出你的那顆理性腦，在事業上，跟客戶的相處務必要多一些耐心，會有一點自己說話，卻沒有聽進去別人想表達什麼的狀況發生。

射手座 11.21~12.21

本月份交友機會很多，公關的表現機會也非常多，這是你天性上喜歡的，但還是提醒，近來很需要第一印象，改變穿著、談吐對你來說是最需要的，有時候要多懂得讓別人去注意一些你正在做的事，工作上標的要清楚，表達也要非常非常直接，讓四周人都能重視到你的成績、能力在哪裡，生活中也別忘記要加強自己的專業技能，為你明年很可能工作生涯會有所變動做準備，感情部分相處並不是太理想，不要做出太多主動積極、強迫性的行為，對你來說，守就算是得分，所以感情部分真的不需要花太多的心力。

摩羯座 12.22~1.20

本月份正財運不怎麼樣，但是偏財運倒是挺理想的，但對於平常就有習慣分散風險的你們來說，你們會覺得金錢運似乎走的還蠻順的，對比工作出現的狀況，你一定要記得，沒有互動、沒有太好的默契的時候，就不應該展開一段合作，而在跟上司或下屬溝通的時候，意見不同一定要先整合好之後，再開始去做，才不會讓事情受阻礙，感情算最低落的一環，要記住兩個人的關係從來不應該只靠一個人去苦撐維繫，當你覺得你已經是站在弱勢這一邊，付出的比得到多的時候，也許就應該停止去找新開始的時候。

水瓶座 1.21~2.20

本月份在感情進行得不錯，與對象相處都得到很好的效果，所以很容易見獵心喜，其實這種沾沾自喜的心態要小心一些，相處上會出現一些錯誤的發生，而導致本來可以很好的關係倒退或甚至斷了，自己要再細膩一些，生命中有時候最難的階段並不是沒有人懂你，根本原因是因為你不懂自己，對任何事物有時候你忍不了要爆炸了，那也許是意味著你還不清楚為什麼待在這，為什麼跟這個人在一起，為什麼要做這些事，所以水瓶座照鏡子也是非常必要，畢竟你自認12星座最聰明的那顆腦，本來就你自己能了解，所以自我相處很重要，坦誠地秀出自己，讓別人告訴你，你是什麼也很重要。

雙魚座 2.21~3.20

你有著極旺的偏財運勢，對於比較小心謹慎於金錢的你們來說，如果能花大膽一點的心思去規劃，相信在金錢部分你可以有意外的斬獲，工作部分算是持平發展，並不會令你失望，只要你有計畫，有去執行它都可以得到該得到的成果，人際關係不要等到你需要幫助的時候才想起要聯絡誰誰誰，平時就應該要未雨綢繆，去打好一層像是買保險的人際關係，總是會用得上的，年底十分要展開各種合作，因為你就需要各種人才，要培養自己領導力，如果能做好一個領袖，你想要的全都得的到。

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