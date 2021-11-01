安格斯12星座一周運勢11／01-11／07　巨蟹有跳糟機會、獅子魅力滿點

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

感情、人際將會是羊座本週的發展重點，人際運看俏，憑著真誠的溝通、互動，將能結交到與你心意相合、無話不話的好友，但如果戒心太重、疑神疑鬼太過敏感，很可能錯失結交知己的機會。在水星引導下你的心上人也會是你的心靈導師，對方甚至比你還更理解你，可以追隨直覺勇敢爭取屬於你的幸福。

金牛座 4.21~5.20

整體運勢平平，在金牛座有為有守的規律生活下，運勢愈穩定愈幸福，但需要提升行動力完成各項事情，此時切忌與工作夥伴引發口角爭執，雖然你是求好心切，然而一旦翻臉更無法達成你的目標。感情生活平淡中有些凶險，此時的你渴望突顯自身想法，這也是最容易彼此衝突的導火線。

雙子座 5.21~6.20

金星、水星、木星陸續移轉到有利的位置，此時對雙子而言，特別適合進行一些長遠的計畫與準備，開啟一個健身節食計劃，或投入一段短期儲蓄生活，都能有助於建立更好的習慣，感情宮有太陽進駐，已有另一半的人在相處時要留意對方的反應與感受，試著更用心創造彼此的互動。要培養雙方默契，創造生活中對彼此的需求。

巨蟹座 6.21~7.21

新的月分裡逆星散去而吉星聚集，巨蟹整體來說工作運勢還不錯，雖然整體看來壓力比較大一點，但是仍然有不少的機會可以開創新局，若是有跳糟的機會也可以考慮換工作，年底前有一波轉換跑道期，能朝著自己更想要的目標前進！金星帶來好的能量，單身蟹可以透過交談或分享來建立友誼，主動攀談搭訕的成功率大增。

獅子座 7.22~8.22

金星恰好走進了獅子的男女宮位，意謂著近期的獅子魅力滿點，能在人多熱鬧的場合展現個人特質，愛情運極佳，即使已有固定交往的關係，也會感覺到桃花一直出現；至於已經有情人的則要注意與情人之間的口角。火星走進家庭宮位，與家人之間交集熱絡，能修復過往的關係，假日也頗能享受到十分開心而溫暖的家庭聚會。

處女座 8.23~9.22

原本帶來壓力與威脅的相位消失，本週處女座陸續移轉到對有利的位置，年底前可在此時預作準備，進行一些長遠的計畫。與人相處上則出現挫折和障礙，需要誠懇面對解決，此時行星進入感情宮，意謂著正在交往中的處女座可能面臨感情上的考驗，在和對方溝通時很可能有些小摩擦，切忌勿因此而成為彼此的芥蒂。

天秤座 9.23~10.22

走過火星帶來的隱形壓力潮，本週在火星移轉之後，天秤慢慢能從生活中找到新的平衡，原本卡關的轉機也開始一個一個浮現，這段時間可以順勢去爭取自己在工作上想到達的成就，但切記不要把所有的東西都扛在身上，避免身體與心理上的過度負擔。已經有情人的秤子，若兩人感情一直無法磨合，也許到了該攤牌的時候了。

天蠍座 10.23~11.22

本週蠍座多了火星進駐，面對工作顯得心浮氣躁，不如預期的進展速度，將可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。感情生活面臨著大大小小的風暴，已有另一半的人要慢慢懂得正視自己和對方的相處關係。單身者魅力誘人，可享受被人注目、被人追求的成就感，然而須提防走入剪不斷理還亂的複雜感情。

射手座 11.23~12.21

想要從各種負能量、壞心情中解套，射手就需要多參與各式有趣的社交活動與聚會，本週在水星的引領下，建立新的友誼會是射手好運的泉源，也能為你的人際關係造就出許多機會。此時感情上愈積極愈能有快速進階的機會，若太被動關係只有愈來愈倒退。但還沒有對象的人是急不來的，不妨放輕鬆享受當下。

摩羯座 12.22~1.19

本週摩羯需要慢慢從生活的細節中建立起自己的存在感，好好先生、好好小姐的好說話態度對自己不利，要拿出氣勢才能穩住陣腳。工作上量增加，需注意身體健康，避免熬夜或忽略休息導致免疫力降低。單身者此時人際社交運旺，暫時不急著投入感情中，反而是有對象的將感受到不少壓力，走入一段磨合考驗期。

水瓶座 1.20~2.18

走過低谷的瓶座，延續上週運勢，整體表現平步青雲，偏財運小旺，能透過斜摃兼差多賺取零用錢，但切忌接下超過能負荷的工作量。託金星的福，年底前的瓶座將迎來一波人際桃花運，單身者趁著桃花能量爆發的時期，可多結識朋友，遇見自己鍾情的對象。至於有對象者，先前不穩定的疑慮消失，兩人感情路會愈走愈穩。

雙魚座 2.19~3.20

走入秋冬的時節也將引爆雙魚所有纖細的思維，這週任何細小的事物都能觸發魚兒深層感受，是感情與才情皆高的時刻，得當心自己胡思亂想，避免因為口角而惹來彼此不快，缺乏建設性的意氣之爭還是能免則免。單身的雙魚身邊會有人相伴，但要從友誼進階到愛情並不容易，這段戀情無疾而終的機率相對升高。

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