fb ig video ETtoday search mobile

《雙重人生》李荷妮3款髮型輪著換　波浪捲搭配大旁分最修飾

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近期韓劇《雙重人生》（One the Woman）熱播中，女主角李荷妮在劇中一人分飾兩角，狗血劇情卻是喜劇調性受到觀眾喜愛，李荷妮劇中的穿搭、髮型也受到討論。

《雙重人生 One the Woman》

劇情講述一位助長歪風的女檢察官失去記憶，和長相相似的財閥家媳婦相遇後改變了人生、並且橫衝直撞尋找記憶的故事，李荷妮在劇中同時飾演這兩個角色，可以說是最忙碌的女主角，劇中的髮型也隨著角色的調性而改變。

在劇中常出現的有三個髮型，分別是氣勢捲髮、溫柔優雅旁分和低馬尾：

氣勢長捲髮

如果是短瀏海波浪長髮，會讓人看起來像是洋娃娃一般，雖然髮量澎湃卻帶有甜美氣息；李荷妮在劇中的檢察官角色個性鮮明又霸氣，落在胸前長度的中長髮搭配大旁分，重要的是偏大的平行波紋增強他的氣勢，蓬鬆的捲度也恰如其分的修飾臉型，如果想走霸氣路線的人不妨嘗試看看這個造型。

優雅溫柔直髮

另一個角色飾演財閥家族的媳婦，角色從小被欺負到大，個性也不如檢察官的角色這麼外顯，加上在韓國大企業作為繼承人，造型上也更需要端莊的氣質，雖然同樣是大旁分，但柔順的直髮直到髮尾才小小的內彎，瀏海稍長於顴骨，偶爾會加上一點捲度，讓造型看起來優雅又溫柔。

低馬尾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蓬鬆的低馬尾可以給人一種隨性、慵懶的氛圍，反之如果收得較為整齊、綁得也比較緊，呈現出來的造型就會比較幹練和俐落。李荷妮在劇中兩款都有示範，但綁馬尾不變的共通點絕對是後腦勺的弧度，要記得在束好頭髮後稍微抓澎，才能讓頭型看起來圓潤。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2021中長髮燙髮推薦：有腰身的魚尾燙是本季必備，髮尾外翻也好整理

巴黎卡詩燦金絕色特潤系列！漂後更修護、更滋潤，重度染髮者必收

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「小辣椒」穿25年前舊衣根本沒變！「小鬼當家」男星驚喜走GUCCI秀

「小辣椒」穿25年前舊衣根本沒變！「小鬼當家」男星驚喜走GUCCI秀

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

美妝雙11優惠懶人包！Kiehl’s金盞花、淡斑精華買1送5　艾杜紗睫毛底膏48折

美妝雙11優惠懶人包！Kiehl’s金盞花、淡斑精華買1送5　艾杜紗睫毛底膏48折

營養師曝「補鈣」4大NG食物搭配！最後一種反而會骨質流失 專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰 「男生覺得醜」的女生穿搭Top 5 ！貝雷帽是胖虎妹妹、第一名超美竟上榜 潤娥、太妍披白紗簡直美成精靈！　俞利竟意外「撞臉」徐玄 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物 《雙重人生》李荷妮3款髮型輪著換　波浪捲搭配大旁分最修飾 吠陀占星11月運勢「水瓶、牡羊」財運旺　摩羯不要草率做決定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面