《雙重人生》李荷妮3款髮型輪著換　波浪捲搭配大旁分最修飾

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期韓劇《雙重人生》（One the Woman）熱播中，女主角李荷妮在劇中一人分飾兩角，狗血劇情卻是喜劇調性受到觀眾喜愛，李荷妮劇中的穿搭、髮型也受到討論。

《雙重人生 One the Woman》

劇情講述一位助長歪風的女檢察官失去記憶，和長相相似的財閥家媳婦相遇後改變了人生、並且橫衝直撞尋找記憶的故事，李荷妮在劇中同時飾演這兩個角色，可以說是最忙碌的女主角，劇中的髮型也隨著角色的調性而改變。

在劇中常出現的有三個髮型，分別是氣勢捲髮、溫柔優雅旁分和低馬尾：

氣勢長捲髮

如果是短瀏海波浪長髮，會讓人看起來像是洋娃娃一般，雖然髮量澎湃卻帶有甜美氣息；李荷妮在劇中的檢察官角色個性鮮明又霸氣，落在胸前長度的中長髮搭配大旁分，重要的是偏大的平行波紋增強他的氣勢，蓬鬆的捲度也恰如其分的修飾臉型，如果想走霸氣路線的人不妨嘗試看看這個造型。

優雅溫柔直髮

另一個角色飾演財閥家族的媳婦，角色從小被欺負到大，個性也不如檢察官的角色這麼外顯，加上在韓國大企業作為繼承人，造型上也更需要端莊的氣質，雖然同樣是大旁分，但柔順的直髮直到髮尾才小小的內彎，瀏海稍長於顴骨，偶爾會加上一點捲度，讓造型看起來優雅又溫柔。

低馬尾

蓬鬆的低馬尾可以給人一種隨性、慵懶的氛圍，反之如果收得較為整齊、綁得也比較緊，呈現出來的造型就會比較幹練和俐落。李荷妮在劇中兩款都有示範，但綁馬尾不變的共通點絕對是後腦勺的弧度，要記得在束好頭髮後稍微抓澎，才能讓頭型看起來圓潤。

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