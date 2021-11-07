10款適合秋季肌膚的身體乳　解除乾燥肌，寶寶香、雪松木質調好放鬆

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

秋天來臨，肌膚變得敏感、乾燥，需要的是保濕和滋潤，介紹10款適合秋季肌膚的身體乳，除了幫妳好好呵護，散發的香氣如：寶寶香的乳油木味、舒緩放鬆的鼠尾草洋甘菊或是薰衣草氣息、還有溫暖沉穩的雪松木質調…喜歡的人千萬不要錯過了。

10款秋季保濕身體乳推薦

1. L’OCCITANE乳油木保濕身體霜

經典暢銷乳油木保濕身體霜全新包裝，富含高達25%乳油木果油，溫潤的乳油木果油具備優越親膚性使肌膚毫無負擔感，為極乾燥肌帶來宛如飽水長效保濕、滋潤和防護功效，同時強化肌膚防禦功能。添加杏桃油、向日葵籽油與亞麻籽、蜀葵、甜杏仁以及蜂蜜萃取等多重保濕因子，密集深度潤澤、滋養肌膚，並舒緩安撫因乾燥產生的不適現象。溫潤豐厚乳霜狀質地，能迅速被肌膚吸收不黏膩，使肌膚再現柔潤細緻膚觸。200ml，NT$1,980

2. SUSANNE KAUFMANN身體潤膚乳

結合鼠尾草、洋甘菊、聖約翰草、藥屬葵萃等具有溫和滋潤、安撫修護作用的植萃配方，揉合蜂蜜與玻尿酸，深層補水直達肌底，並於肌膚形成鎖水屏障，防止水份散失，除此之外更添加鬼罌粟籽油和維生素E，加倍提升肌膚彈力與緊緻度，散發自然健康光澤。250ml，NT$2,600

3. SABON流金年華身體乳液

流金年華馥郁的香氣─讓心情在沐浴時刻得到放鬆與療癒；SABON獨特的天然植物油配方橄欖油、琉璃苣油、小麥胚芽油、酪梨油、荷荷芭果油、乳油木果油、澳洲堅果油，質地因此柔潤保濕而不油膩。豐富的omega3、6、7、9與維他命A及維他命E，使肌膚得到完整滋養修護。150ml，NT$1,180

流金年華香氣：

前調：柑橘、青檸、生薑、血橙

中調：巧克力、杏仁、茉莉、焦糖

基調：波本香草

4. Natura Bisse 身體保濕乳霜

專為缺水性肌膚而設計，以柑橘香氣搭配輕質油脂，迅速潤澤缺水肌膚，使肌膚維持健康年輕，其他成分還包括瓊崖海棠油（南太平洋玻里尼西亞群島居民的秘密成分）、有機蘆薈、稻米發酵液、脂質複合物（乳木果油、芒果油、小燭樹蠟、葡萄籽油），以及抗氧化複合物（人蔘萃取、蘋果、桃子、大麥、小麥）。以強大的熱情開發，讓Natura Bisse身體保濕乳霜為最乾燥的皮膚注入了舒適和柔軟的感受，提高肌膚健康的能力，展現滋養、柔軟和絲滑的肌膚！200ml，NT$2,950

5. Aromatherapy Associates歡沁玫瑰護膚霜

全新歡沁玫瑰護膚霜，首次於AA年度禮盒登場，質地彷如大馬士革玫瑰花瓣般嫩柔，除了歡沁玫瑰系列共通成分大馬士革玫瑰、天竺葵、玫瑰草，更搭配來自阿爾卑斯的高山玫瑰與具抗氧化效果的杏仁油、荷荷巴油。調和兩種珍貴玫瑰，讓身心體驗無比尊寵，塗抹肌膚後讓你立即得到深層呵護與柔嫩，經按摩散發的清香，帶來一整天暢快振奮的好心情。Aromatherapy Associates璀璨玫瑰時光 年度禮盒 NT$7,800

6. Crabtree & Evelyn瑰柏翠伊芙琳玫瑰絲滑潤膚乳

蘊含玫瑰水和玫瑰果籽油，添加歐錦葵花提取物和椰子水，營造滋潤豐盈的配方，綿密而輕盈，迅速滲透肌膚。內含的蘆薈和維生素E 有助舒緩和保護肌膚，獨特的伊芙琳玫瑰香氣，融合義大利檸檬、玫瑰和香根草香氛，振奮每個感官。250ml，NT$725

7. DR JACKSON'S 06身體凝膠

清爽凝膠質地，塗抹後迅速吸收，感覺不到一絲黏膩，緊緻保濕並讓身體肌膚紋路，予人絲緞般潤澤感受，運動或瑜珈後使用，舒緩疲勞不適感；添加臘腸樹果萃取、猴麵包樹籽油、沙棘籽油、橙花精油、廣藿香精油，與涼爽舒緩的蘆薈葉汁。淋浴後均勻塗抹於全身並按摩，消除疲累感，同時美化肌膚紋路。適合所有膚質使用，特別推薦給乾性肌膚，以及希望明亮膚色的使用者。200ml，NT$2,250

8. BYREDO莫哈維隻影身體乳液

內含的乳油木果油能有效的保護肌膚，輕盈的質地能夠迅速滲透，使皮膚柔軟、如絲般柔滑，維持肌膚一整天的滋潤感。此外，香氣的部分是由木質調組合而成，前調以帶著些微麝香香氣的黃葵籽，結合甜美而新鮮的牙買加莓果作為開場；接著細緻如微末散溢的紫羅蘭香導出清新的木蘭香味，使帶著溫柔的檀香餘韻更明亮脫俗；最後，溫暖的麝香引導出青翠的琥珀及優雅的雪松氣息，留下莫哈維之影隱約又若有似無的幽影、如同幽靈般遊蕩於肌膚之上。香調：黃葵籽、牙買加莓果、紫羅蘭、檀香木、木蘭、麝香、琥珀、雪松。225ml，NT$2,100

9. Elemental Herbology 甜橙迷迭香提振淨化身體乳

結合甜橙及迷迭香打造振奮身心的香氣。添加蘆薈有助於恢復肌膚活力，同時保護肌膚免受自由基的傷害。290ml ，NT$1,300

10.Vaseline凡士林 香薰舒緩潤膚露

質地水潤清透易吸收，讓肌膚吸飽水分，散發光彩，含修護微因子，可維持肌膚健康保水的潤澤感，並且含有特選的薰衣草香氛精華，能舒緩肌膚，為睡前增添儀式感。400ml，NT$359

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